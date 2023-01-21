"Истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар показала гламурный образ

Знаменитость посетила презентацию в рамках выхода нового сериала с ее участием.

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Звезда 90-х Сара Мишель Геллар, которую многие знают в первую очередь по роли в культовом сериале "Баффи — истребительница вампиров", возвращается к роли в сериале о сверхъестественном, поскольку снялась в новом подростковом сериале "Волчья стая", который выйдет Paramount+. 45-летняя актриса посетила презентацию шоу, которое состоялось в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Для редкого выхода в свет Сара Мишель выбрала "голое" мини-платье с цветочной аппликацией, выполненной бисером, пайетками и камнями, от бренда Oscar de la Renta из коллекции 2023 года.

Свой образ знаменитость дополнила атласными туфлями винного оттенка и квадратным клатчем в таком же дизайне и цвете. Особенно эффектно в образе смотрелись крупные украшения от Amrapali London с красными и зелеными камнями, которые идеально сочетались с нарядом.

Напомним, летом 2022 года Сара Мишель Геллар неожиданно появилась на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, чтобы сообщить, что она присоединяется к команде актеров сиквела популярного сериала "Волчонок" про оборотней. Актриса сыграет главную роль и станет исполнительным продюсером предстоящего сериала под названием "Волчья стая".