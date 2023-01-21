"Винищувачка вампірів" Сара Мішель Геллар показала гламурний образ

Знаменитість відвідала презентацію у межах виходу нового серіалу за її участю.

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Зірка 90-х Сара Мішель Геллар, яку багато хто знає насамперед за роллю в культовому серіалі "Баффі — винищувачка вампірів", повертається до ролі в серіалі про надприродне, оскільки знялася в новому підлітковому серіалі "Вовча зграя", який вийде Paramount. 45-річна акторка відвідала презентацію шоу, яке відбулося у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Для рідкісного виходу у світ Сара Мішель обрала "голу" мінісукню з квітковою аплікацією, виконаною бісером, паєтками та камінням, від бренду Oscar de la Renta з колекції 2023 року.

Свій образ знаменитість доповнила атласними туфлями винного відтінку та квадратним клатчем у такому ж дизайні та кольорі. Особливо ефектно виглядали великі прикраси від Amrapali London з червоним і зеленим камінням, які ідеально поєднувалися з вбранням.

Нагадаємо, влітку 2022 року Сара Мішель Геллар несподівано з'явилася на фестивалі Comic-Con у Сан-Дієго, щоб повідомити, що вона приєднується до команди акторів сиквела популярного серіалу "Вовченя" про перевертнів. Акторка зіграє головну роль та стане виконавчим продюсером майбутнього серіалу під назвою "Вовча зграя".