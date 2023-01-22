22 января 2023 года: мученика Евстратия - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя отказывать в помощи нуждающимся людям и выгонять кошек на улицу.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святого мученика Евстратия. Он пострадал за веру в Христа в Армении, когда правление было в руках императора Диоклетиана, известного своими гонениями за христианами.
Что нельзя делать 22 января:
► употреблять алкоголь
► зацикливаться на отрицательных мыслях
► отказывать в помощи тем, кто ее просит
► заниматься тяжелым физическим трудом
► выгонять кошек на улицу
Народные приметы и поверья:
► ясная погода — на счастливый урожайный год
► много воронов на деревьях — к сильному морозу
► птицы сидят на снегу — к потеплению
День ангела празднуют:
Антонина, Евстратий, Захария, Никандр, Павел, Пантелеимон, Пахомий, Петр, Полиевкт, Самей, Филипп
А также в этот день:
1918 — Украинская Центральная рада своим IV Универсалом провозгласила независимость Украинской Народной Республики
1919 — "Акт объединения УНР и ЗУНР": торжественное провозглашение объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое украинское государство