22 января 2023 года: мученика Евстратия - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя отказывать в помощи нуждающимся людям и выгонять кошек на улицу.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святого мученика Евстратия. Он пострадал за веру в Христа в Армении, когда правление было в руках императора Диоклетиана, известного своими гонениями за христианами.

Что нельзя делать 22 января:

► употреблять алкоголь

► зацикливаться на отрицательных мыслях

► отказывать в помощи тем, кто ее просит

► заниматься тяжелым физическим трудом

► выгонять кошек на улицу

Народные приметы и поверья:

► ясная погода — на счастливый урожайный год

► много воронов на деревьях — к сильному морозу

► птицы сидят на снегу — к потеплению

День ангела празднуют:

Антонина, Евстратий, Захария, Никандр, Павел, Пантелеимон, Пахомий, Петр, Полиевкт, Самей, Филипп

А также в этот день:

1918 — Украинская Центральная рада своим IV Универсалом провозгласила независимость Украинской Народной Республики

1919 — "Акт объединения УНР и ЗУНР": торжественное провозглашение объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое украинское государство