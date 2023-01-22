22 січня 2023: мученика Євстратія — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна відмовляти у допомозі нужденним людям та виганяти кішок на вулицю.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого мученика Євстратія. Він постраждав за віру в Христа у Вірменії, коли правління було в руках імператора Діоклетіана, відомого своїми переслідуваннями християн.
Що не можна робити 22 січня:
► вживати алкоголь
► зациклюватися на негативних думках
► відмовляти у допомозі тим, хто її потребує
► займатися важкою фізичною працею
► виганяти кішок на вулицю
Народні прикмети та повір'я:
► Ясна погода – на щасливий урожайний рік
► багато воронів на деревах – до сильного морозу
► птахи сидять на снігу — до потепління
День ангела святкують:
Антоніна, Євстратій, Захарія, Нікандр, Павло, Пантелеймон, Пахомій, Петро, Полієвкт, Самей, Філіп.
А також у цей день:
1918 — Українська Центральна рада своїм IV Універсалом проголосила незалежність Української Народної Республіки.
1919 — "Акт об'єднання УНР та ЗУНР": урочисте проголошення об'єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки в єдину українську державу.