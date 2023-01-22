22 січня 2023: мученика Євстратія — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна відмовляти у допомозі нужденним людям та виганяти кішок на вулицю.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого мученика Євстратія. Він постраждав за віру в Христа у Вірменії, коли правління було в руках імператора Діоклетіана, відомого своїми переслідуваннями християн.

Що не можна робити 22 січня:

► вживати алкоголь

► зациклюватися на негативних думках

► відмовляти у допомозі тим, хто її потребує

► займатися важкою фізичною працею

► виганяти кішок на вулицю

Народні прикмети та повір'я:

► Ясна погода – на щасливий урожайний рік

► багато воронів на деревах – до сильного морозу

► птахи сидять на снігу — до потепління

День ангела святкують:

Антоніна, Євстратій, Захарія, Нікандр, Павло, Пантелеймон, Пахомій, Петро, Полієвкт, Самей, Філіп.

А також у цей день:

1918 — Українська Центральна рада своїм IV Універсалом проголосила незалежність Української Народної Республіки.

1919 — "Акт об'єднання УНР та ЗУНР": урочисте проголошення об'єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки в єдину українську державу.