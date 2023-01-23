В Louis Vuitton презентовали кожаную коробку для бургеров за $2580

Это не первый случай, когда модный дом придает роскошный вид носителям пищи.

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Louis Vuitton представил свой последний уникальный дизайн в форме коробки для бургеров LV Flower Burger Box, которая присоединится к его текущей коллекции Art of Dining. Продукция LV, как правило, разжигает аппетит потребителя, который сосредотачивается на предметах роскоши. Французский дом моды подтвердил этот эффект новым аксессуаром. Об этом пишет Highsnobiety.

Коробка изготовлена из кожи с цветочным орнаментом и бежевой подкладкой из микрофибры внутри, а также с функциональной застежкой-кнопкой. Набор содержит шесть подставок в цветах гамбургера: зеленый символизирует салат, красный помидор, желтый сыр и т.д. Стоимость такого предмета роскоши 2580 долларов.

Коробка для гамбургеров, являющаяся частью постоянной коллекции Art of Dining, дополняется корзиной для попкорна, тарелками, коктейльным шейкером и, конечно, набором трубочек.

Напомним, на прошлой неделе Saint Laurent выпустил Happy Meal за 1890 долларов США, в то время как сами LV выпустили кожаную коробку для пиццы с монограммой еще в 2021 году.

Также Фокус писал, что владелец французского производителя предметов роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно назначил дочь руководителем бренда Dior.