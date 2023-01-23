У Louis Vuitton презентували шкіряну коробку для бургерів за $2 580

Це не перший випадок, коли модний будинок надає розкішного вигляду носіям їжі.

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Louis Vuitton представив свій останній унікальний дизайн у формі коробки для бургерів LV Flower Burger Box, яка приєднається до його колекції Art of Dining. Продукція LV зазвичай розпалює апетит споживача, який зосереджується на предметах розкоші. Французький будинок моди підтвердив цей ефект новим аксесуаром. Про це пише Highsnobiety.

Коробка виготовлена зі шкіри з квітковим орнаментом і бежевою підкладкою з мікрофібри всередині, а також із функціональною застібкою-кнопкою. Набір містить шість підставок у кольорах гамбургера: зелений символізує салат, червоний помідор, жовтий сир тощо. Вартість такого предмета розкоші 2 580 доларів.

Коробка для гамбургерів, що є частиною постійної колекції Art of Dining, доповнюється кошиком для попкорну, тарілками, коктейльним шейкером і, звичайно, набором трубочок.

Нагадаємо, минулого тижня Saint Laurent випустив Happy Meal за 1 890 доларів США, тоді як самі LV випустили шкіряну коробку для піци з монограмою ще в 2021 році.

Фокус також писав, що власник французького виробника предметів розкоші Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно призначив дочку керівником бренду Dior.