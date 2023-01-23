23 января 2023 года: Григория Нисского - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя сквернословить и наговаривать на кого-то, а также заниматься тяжелой работой по дому.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святителя Григория Нисского. Григорий Нисский выростал в окружении благочестивой семьи — его братом был Василий Великий, а сестра — преподобная Макрина. Несмотря на то, что ему пришлось обучаться в нехристианской школе, он продолжал служить Богу, самостоятельно изучать философию, а позже стал учителем.

Что нельзя делать 23 января:

• сквернословить и наговаривать на кого-то;

• заниматься тяжелой работой по дому;

• стричься и бриться;

• загадывать будущее;

• употреблять много алкоголя.

Народные приметы и поверья:

• на деревьях иней – лето будет холодным;

• ветер с юга — к летним грозам;

• погода ясная — к жаркому лету;

• если снега много — то и хлеба много будет;

• если иней не проходит с вечера вчерашнего дня — скоро испортится погода.

День ангела празднуют:

Анатолий, Григорий, Зиновий, Макар, Павел, Петр, Феофан.

Родились в этот день:

1891 год – Павел Тычина — украинский поэт;

1949 год – Грицько Чубай — украинский поэт, переводчик;

1849 год – Богдан Ханенко — украинский меценат, основатель Музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.

А также в этот день:

2002 год — 18-летний Руслан Пономарев из Краматорска досрочно стал самым молодым в истории чемпионом мира по шахматам по версии ФИДЕ;

2005 год — на Майдане Незалежности состоялась инаугурация третьего Президента Украины Виктора Ющенко.