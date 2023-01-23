23 января 2023 года: Григория Нисского - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя сквернословить и наговаривать на кого-то, а также заниматься тяжелой работой по дому.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святителя Григория Нисского. Григорий Нисский выростал в окружении благочестивой семьи — его братом был Василий Великий, а сестра — преподобная Макрина. Несмотря на то, что ему пришлось обучаться в нехристианской школе, он продолжал служить Богу, самостоятельно изучать философию, а позже стал учителем.
Что нельзя делать 23 января:
• сквернословить и наговаривать на кого-то;
• заниматься тяжелой работой по дому;
• стричься и бриться;
• загадывать будущее;
• употреблять много алкоголя.
Народные приметы и поверья:
• на деревьях иней – лето будет холодным;
• ветер с юга — к летним грозам;
• погода ясная — к жаркому лету;
• если снега много — то и хлеба много будет;
• если иней не проходит с вечера вчерашнего дня — скоро испортится погода.
День ангела празднуют:
Анатолий, Григорий, Зиновий, Макар, Павел, Петр, Феофан.
Родились в этот день:
1891 год – Павел Тычина — украинский поэт;
1949 год – Грицько Чубай — украинский поэт, переводчик;
1849 год – Богдан Ханенко — украинский меценат, основатель Музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.
А также в этот день:
2002 год — 18-летний Руслан Пономарев из Краматорска досрочно стал самым молодым в истории чемпионом мира по шахматам по версии ФИДЕ;
2005 год — на Майдане Незалежности состоялась инаугурация третьего Президента Украины Виктора Ющенко.