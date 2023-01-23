23 січня 2023 року: Григорія Ніського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна лихословити і наговорювати на когось, а також займатися важкою роботою по дому.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Григорія Ніського. Григорій Ніський зростав серед благочестивої сім'ї — його братом був Василь Великий, а сестра — преподобна Макріна. Незважаючи на те, що йому довелося навчатись у нехристиянській школі, він продовжував служити Богу, самостійно вивчати філософію, а пізніше став учителем.

Що не можна робити 23 січня:

• лихословити та намовляти на когось;

• займатися тяжкою роботою по дому;

• стригтися та голитися;

• загадувати майбутнє;

• вживати багато алкоголю.

Народні прикмети та повір'я:

• на деревах іній – літо буде холодним;

• вітер із півдня — до літніх гроз;

• погода ясна — до спекотного літа;

• якщо снігу багато – то й хліба багато буде;

• якщо іній не проходить з вечора, незабаром зіпсується погода.

День ангела святкують:

Анатолій, Григорій, Зіновій, Макар, Павло, Петро, Феофан.

Народилися цього дня:

1891 рік – Павло Тичина – український поет;

1949 рік – Грицько Чубай – український поет, перекладач;

1849 рік – Богдан Ханенко – український меценат, засновник Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.

А також у цей день:

2002 — 18-річний Руслан Пономарьов з Краматорська достроково став наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ;

2005 рік – на Майдані Незалежності відбулася інавгурація третього Президента України Віктора Ющенка.