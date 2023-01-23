23 січня 2023 року: Григорія Ніського — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна лихословити і наговорювати на когось, а також займатися важкою роботою по дому.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Григорія Ніського. Григорій Ніський зростав серед благочестивої сім'ї — його братом був Василь Великий, а сестра — преподобна Макріна. Незважаючи на те, що йому довелося навчатись у нехристиянській школі, він продовжував служити Богу, самостійно вивчати філософію, а пізніше став учителем.
Що не можна робити 23 січня:
• лихословити та намовляти на когось;
• займатися тяжкою роботою по дому;
• стригтися та голитися;
• загадувати майбутнє;
• вживати багато алкоголю.
Народні прикмети та повір'я:
• на деревах іній – літо буде холодним;
• вітер із півдня — до літніх гроз;
• погода ясна — до спекотного літа;
• якщо снігу багато – то й хліба багато буде;
• якщо іній не проходить з вечора, незабаром зіпсується погода.
День ангела святкують:
Анатолій, Григорій, Зіновій, Макар, Павло, Петро, Феофан.
Народилися цього дня:
1891 рік – Павло Тичина – український поет;
1949 рік – Грицько Чубай – український поет, перекладач;
1849 рік – Богдан Ханенко – український меценат, засновник Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.
А також у цей день:
2002 — 18-річний Руслан Пономарьов з Краматорська достроково став наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ;
2005 рік – на Майдані Незалежності відбулася інавгурація третього Президента України Віктора Ющенка.