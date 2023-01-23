Отец Илона Маска рассказал, на что пошел его сын из-за страха перед похищением

Система видеонаблюдения обошлась в 15 тысяч долларов.

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76-летний отец Илона Маска Эррол Маск рассказал, что его сын установил новые высокотехнологичные меры безопасности в родительском доме в Южной Африке, поскольку всерьез опасается ограбления или похищения кого-то из родных с дальнейшим требованием выкупа, пишет The Sun.

По словам инженера на пенсии, подрядчики прибыли в его дом в Лангебаане, в 90 милях к северу от Кейптауна, в декабре, и оснастили жилье самыми передовыми системами охраны стоимостью 15 тысяч долларов.

"Люди Илона связались со мной, чтобы сказать, что хотят полностью обезопасить мой дом. В декабре я получил уведомление от этой охранной компании, в котором говорилось, что у них есть инструкции по охране дома. Теперь у меня дома девять камер, за которыми круглосуточно наблюдают, и которые я могу контролировать на своем телефоне и телевизоре. Они также установили электрический забор вокруг моего дома. Теперь у меня первоклассная охрана. Это невероятно", – поделился отец Илона Маска, добавив, что ко всему перечисленному прилагаются и вооруженные до зубов охранники.

Эррол признается, что ему не особо нравится жить в крепости, но, учитывая высокий уровень преступности в Йоханнесбурге и Претории, он смирился.

По информации издания, Маск-старший в 1998 году ликвидировал троих вооруженных злоумышленников у себя дома. Только за последний год его дом четыре раза взламывали и украли телевизоры.

"Честно говоря, риск того, что случится что-то плохое или буквально вас застрелят, весьма значителен. Я определенно не собираюсь устраивать парады автомобилей под открытым небом, позвольте мне так сказать. Не так сложно убить меня, если кто-то захочет, так что, надеюсь, они этого не сделают", – отметил пожилой мужчина.

Эррол уверен, что после покупки Илоном Twitter у того обострился страх за свою семью.

"Он решил, после недавних угроз в его адрес, что мне тоже нужна защита. Если они похитят одного из нас, это будут самые быстрые 20 миллионов долларов, которые кто-либо когда-либо зарабатывал в своей жизни. Я думаю, что Илон немного наивен в отношении врагов, которых он наживает, особенно с помощью файлов Twitter. Я не боюсь, но я действительно боюсь, что с Илоном может что-то случиться, хотя вокруг него около 100 охранников", – говорит отец миллиардера.

Мэй Маск, мать Илона, развелась с Эрролом в 1979 году. Тогда их сыну было восемь лет. Некоторое время Илон жил с матерью, а затем уехал к отцу, прежде, чем перебраться из Южной Африки в США.

Ранее Фокус писал, что сводная сестра Илона родила его отцу двух детей.