Батько Ілона Маска розповів, на що пішов його син через страх перед викраденням

Система відеоспостереження коштувала 15 тисяч доларів.

Related video

76-річний батько Ілона Маска Еррол Маск розповів, що його син встановив нові високотехнологічні заходи безпеки в батьківському будинку в Південній Африці, оскільки серйозно побоюється пограбування чи викрадення когось із рідних із подальшою вимогою викупу, пише The Sun.

За словами інженера на пенсії, підрядники прибули в його будинок у Лангебаані, за 90 миль на північ від Кейптауна, в грудні, і оснастили житло найпередовішими системами охорони вартістю 15 тисяч доларів.

"Люди Ілона зв'язалися зі мною, щоб сказати, що хочуть повністю убезпечити мій будинок. У грудні я отримав повідомлення від цієї охоронної компанії, в якому йшлося про те, що в них є інструкції з охорони будинку. Тепер у мене вдома дев'ять камер, за якими цілодобово спостерігають і які я можу контролювати на своєму телефоні й телевізорі. Вони також встановили електричний паркан навколо мого будинку. Тепер у мене першокласна охорона. Це неймовірно", — поділився батько Ілона Маска, додавши, що до всього перерахованого додаються й озброєні до зубів охоронці.

Еррол зізнається, що йому не дуже подобається жити у фортеці, але, враховуючи високий рівень злочинності в Йоганнесбурзі та Преторії, він змирився.

За інформацією видання, Маск-старший у 1998 році ліквідував трьох озброєних зловмисників у себе вдома. Тільки за останній рік його будинок чотири рази зламували та вкрали телевізори.

"Чесно кажучи, ризик того, що трапиться щось погане або буквально вас застрелять, дуже значний. Я напевно не збираюся влаштовувати паради автомобілів просто неба, дозвольте мені так сказати. Не так складно убити мене, якщо хтось захоче, так що, сподіваюся, вони цього не зроблять", — зазначив літній чоловік.

Еррол упевнений, що після покупки Ілоном Twitter у того загострився страх за свою родину.

"Він вирішив, після нещодавніх погроз на його адресу, що мені теж потрібний захист. Якщо вони викрадуть одного з нас, це будуть найшвидші 20 мільйонів доларів, які хтось коли-небудь заробляв у своєму житті. Я думаю, що Ілон трохи наївний щодо ворогів, яких він наживає, особливо за допомогою файлів Twitter. Я не боюся, але я дійсно хвилююся, що з Ілоном може щось трапитися, хоча довкола нього близько 100 охоронців", — каже батько мільярдера.

Мей Маск, мати Ілона, розлучилася з Ерролом у 1979 році. Тоді їхньому синові було вісім років. Якийсь час Ілон жив із матір'ю, а потім поїхав до батька, перш ніж перебратися з Південної Африки в США.

Раніше Фокус писав, що зведена сестра Ілона народила його батькові двох дітей.