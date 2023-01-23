Онемевшего льва из частного зоопарка российского олигарха спасают британцы (фото)

После смерти владельца зоопарка, лев несколько лет прожил в тесном вольере и совершенно разучился рычать.

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15-летний лев Рубен, который пять лет прожил в заброшенном зоопарке на армяно-азербайджанской границе, принадлежавшем российскому олигарху, обрел шанс на новую жизнь, сообщается на странице Animal Defenders International. После смерти бизнесмена всех животных разобрали, а лев долгое время оставался в одиночестве в тесной клетке и от отсутствия соплеменников совершенно разучился рычать.

Британская благотворительная организация "Защитники животных" взялась за спасение Рубена, чтобы в дальнейшем переправить его в заповедник в Южной Африке.

"К сожалению, для Рубена не нашлось нигде места. Львы живут семейными группами, и рычание – это общение с ними. Он все еще пытается рычать. Рубен никогда не чувствовал солнца на спине или ветра в лице", – рассказали сотрудники благотворительной организации.

Спасательная операция планировалась как тайная и очень тщательно продумывалась, чтобы избежать обострения напряженности в регионе, которая обострилась после вторжения России в Украину.

Семья бывшего олигарха хотела, чтобы Рубен жил лучше, и согласилась на его транспортировку, для чего зоозащитникам пришлось преодолевать несколько вооруженных контрольно-пропускных пунктов.

Рубен находился под снотворным и под присмотром ветеринара во время девятичасового путешествия в безопасное место. В настоящее время он на карантине в медвежьем заповеднике Фонда охраны дикой природы и культурных ценностей в недалеко от Еревана.

В марте его доставят в приют ADI в Южной Африке для львов и тигров.

Рубен родился в неволе, а последние годы его здоровье ухудшилось из-за того, что он провел время в одиночестве, и его плохо кормили. Когда зоозащитники впервые увидели его, шерсть животного была спутанная из-за грязи и линьки, а сам он выглядел худым и угнетенным. Видеооценка с доктором Питером Колдуэллом пришла к выводу, что проблемы со здоровьем льва лучше всего решаются в Южной Африке, где есть технологии (КТ, МРТ, офтальмологи) и комплексный послеоперационный уход. Ему нужна стоматологическая операция, которую сделают уже в Африке. У него также неврологическая проблема, возможно, травма позвоночника или головного мозга. У животного маленькие зрачки (миоз), но он видит, реагирует на людей и имеет хороший слух.

Сейчас же его состояние улучшается, поскольку ему обеспечили большой вольер и хорошее питание.

"Это больше пространства, чем он когда-либо знал, но настоящая трансформация произойдет в Африке, где он в конечном итоге получит доступ к 2,5 акрам естественной среды обитания. Его пожизненные ограничения ослабили его мышцы, и, похоже, у него неврологическое повреждение позвоночника и головы, он хромает на одну ногу и волочит ее. Но мы развиваем его с помощью упражнений и еды, и он хорошо реагирует. Рубен сейчас общается с людьми, пытается рычать, и это замечательно. Его призывы оставались без ответа в течение пяти лет, но мы уверены, что он снова зарычит", – рассказал Ян Кример из организации "Защитники животных".

Напомним, Фокус писал, что капуцин по кличке Рут нашла телефон и вызвала офицеров полиции в зоопарк.