Онімілого лева з приватного зоопарку російського олігарха рятують британці (фото)

Після смерті власника зоопарку, лев кілька років прожив у тісному вольєрі та зовсім розучився гарчати.

Related video

15-річний лев Рубен, який п'ять років прожив у покинутому зоопарку на вірмено-азербайджанському кордоні, що належав російському олігарху, отримав шанс на нове життя, повідомляється на сторінці Animal Defenders International. Після смерті бізнесмена всіх тварин розібрали, а лев довгий час залишався наодинці в тісній клітці і від відсутності одноплемінників розучився гарчати.

Британська благодійна організація "Захисники тварин" взялася за порятунок Рубена, щоб надалі переправити його до заповідника у Південній Африці.

"На жаль, для Рубена не знайшлося ніде місця. Леви живуть сімейними групами, і гарчання — це спілкування з ними. Він все ще намагається гарчати. Рубен ніколи не відчував сонця на спині чи вітру на лиці", — розповіли співробітники благодійної організації.

Рятувальна операція планувалася як таємна і дуже ретельно продумувалась, щоб уникнути загострення напруженості у регіоні, що загострилася після вторгнення Росії до України.

Сім'я колишнього олігарха хотіла, щоб Рубен жив краще, та погодилася на його транспортування, для чого зоозахисникам довелося долати кілька озброєних контрольно-пропускних пунктів.

Рубен знаходився під снодійним і під наглядом ветеринара під час дев'ятигодинної подорожі до безпечного місця. Тепер він на карантині в ведмежому заповіднику Фонду охорони дикої природи та культурних цінностей неподалік Єревана.

У березні його доставлять до притулку ADI у Південній Африці для левів та тигрів.

Рубен народився у неволі, а останні роки його здоров'я погіршилося через те, що він провів час на самоті, і його погано годували. Коли зоозахисники вперше побачили його, шерсть тварини була сплутана через бруд та линяння, а сам він виглядав худим і пригніченим. Відеооцінка з доктором Пітером Колдуеллом дійшла висновку, що проблеми зі здоров'ям лева найкраще вирішуються у Південній Африці, де є технології (КТ, МРТ, офтальмологи) та комплексний післяопераційний догляд. Йому потрібна стоматологічна операція, яку зроблять уже в Африці. У нього також неврологічна проблема, можливо травма хребта або головного мозку. У тварини маленькі зіниці (міоз), але вона бачить, реагує на людей і має добрий слух.

Зараз же його стан покращується, оскільки йому забезпечили великий вольєр та гарне харчування.

"Це більше простору, ніж він коли-небудь знав, але справжня трансформація відбудеться в Африці, де він зрештою отримає доступ до 2,5 акрів природного довкілля. Його довічні обмеження послабили його м'язи, і, схоже, у нього неврологічне пошкодження хребта і голови, він шкутильгає на одну ногу і волочить її, але ми розвиваємо його за допомогою вправ і їжі, і він добре реагує. Рубен зараз спілкується з людьми, намагається гарчати, і це чудово. Але ми впевнені, що він знову загарчить", — розповів Ян Крімер з організації "Захисники тварин".

Нагадаємо, Фокус писав, що капуцин на прізвисько Рут знайшла телефон і викликала офіцерів поліції до зоопарку.