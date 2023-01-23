На публике внезапно появился Людовик ХХ, наследник французского трона

Людовик ХХ носит титул герцога Бурбонского. Является единственным из династии, кто имеет законное право использовать королевский герб.

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В Париже на выходных прошла поминальная церемония в память о короле Людовике XVI, который был казнен 21 января 1793 года. В этом году церемония была особенно пышной, так как исполнилось 230 лет со дня смерти короля, который ушел из жизни, как простой гражданин Луи Капет. И церемонию посетил Луи XX Бурбон-Капетинг — прямой потомок Людовика XIV в десятом поколении и старший представитель рода Капетингов. Об этом пишет Histoires Royales.

Обычно роялисты отмечают день смерти короля факельными шествиями и поминальными церемониями в часовне, где захоронен прах Людовика XVI.

[ + – ] Шествие роялистов в Париже Фото: Histoires Royales

Луи Альфонс Бурбон-Капетинг, который носит титул герцога Бурбонского, является единственным из династии, кто имеет законное право использовать королевский герб.

Он является легитимистом, претендующим на трон Франции, через внука Людовика XIV (годы правления 1643–1715), Филиппа V Испанского. Филипп отказался от своих претензий на французский престол по Утрехтскому договору 1713 года. Соперничающие претенденты-орлеанисты утверждают, что это, а также то, что он родился испанским гражданином, лишает Луи Альфонса права на престол. Они также задаются вопросом, действительно ли он является наследником мужского пола Людовика XIV, учитывая слухи о незаконнорожденности Альфонсо XII (его прапрадеда).

Луи Альфонс по отцовской линии является старшим правнуком Альфонсо XIII, короля Испании. Однако его дед Инфанте Хайме, герцог Сеговии, отказался от своих прав на испанский престол для себя и своих потомков из-за своей глухоты, легитимисты этот отказ оспаривают. Корона Испании перешла к его троюродному брату, королю Испании Фелипе VI.

По матери Луи также является правнуком испанского диктатора генерала Франсиско Франко, а по отцу — праправнуком королевы Виктории.

Луи Альфонс родился в 1974 году, его старший брат погиб в ДТП в 1984 году, а в 1989 году на горнолыжном курорте в Колорадо погиб его отец. Так что теперь он один из "претендентов" на французский престол. Иногда он выступает с речами, где обосновывает, насколько хорош монархический строй для Франции. Он называет себя монархистом, "но не антиреспубликанцем". Он выступает за конституционную монархию с королем, который действует как "моральный авторитет, иностранный посол, объединяющая фигура и напоминание об истории нации". Поддерживал движение "желтых жилетов", но выступал против абортов и однополых браков.

Впрочем, у него соперники. Бурбоны Орлеанские не признают Людовика XX законным наследником выдвигая на трон своего кандидата 73-летнего Анри Орлеанского, он же Анри VII наследник Франции и Наварры.

Людовик ХХ женат на дочке венесуэльского бизнесмена. У пары четверо детей.

Память своего предка Людовик ХХ почтил в в церкви Сен-Жермен-л'Осеруа, в 1-м округе Парижа. И в Искупительной часовне. Она расположена на месте бывшего кладбища Мадлен, где в братской могиле был похоронен казненный король.

[ + – ] Часовня Искупления, где находится прах казненного короля Людовика XVI Фото: Histoires Royales

Через двадцать два года после его смерти, в 1815 году, Людовика XVI эксгумировали, а его прах перенесли в королевский некрополь Сен-Дени. В то же время был заложен первый камень Искупительной часовни, мемориальной часовни Людовика XVI и Марии-Антуанетты.

Напомним, недавно на аукцион выставили исторический музыкальный инструмент – гитару королевы Марии-Антуанетты, супруги Людовика XVI. Она, как и ее супруг, была казнена на гильотине.