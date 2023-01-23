На публіці раптово з'явився Людовик ХХ, спадкоємець французького трону

Людовик ХХ носить титул герцога Бурбонського. Є єдиним із династії, хто має законне право використовувати королівський герб.

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У Парижі на вихідних пройшла поминальна церемонія на згадку про короля Людовика XVI, який був страчений 21 січня 1793 року. Цього року церемонія була особливо пишною тому, що виповнилося 230 років від дня смерті короля, який пішов із життя, як простий громадянин Луї Капет. І церемонію відвідав Луї XX Бурбон-Капетінг – прямий нащадок Людовика XIV у десятому поколінні та старший представник роду Капетингів. Про це пише Histoires Royales.

Зазвичай роялісти відзначають день смерті короля факельною ходою і поминальними церемоніями в каплиці, де похований прах Людовика XVI.

[ + – ] Хода роялістів у Парижі Фото: Histoires Royales

Луї Альфонс Бурбон-Капетінг, який має титул герцога Бурбонського, є єдиним з династії, хто має законне право використовувати королівський герб.

Він є легітимистом, який претендує на трон Франції, через онука Людовика XIV (роки правління 1643-1715), Пилипа V Іспанського. Філіп відмовився від своїх претензій на французький престол за Утрехтським договором 1713 року. Претенденти-орлеаністи, які змагаються, стверджують, що це, а також те, що він народився іспанським громадянином, позбавляє Луї Альфонса права на престол. Вони також запитують, чи справді він є спадкоємцем чоловічої статі Людовика XIV, враховуючи чутки про незаконнонародженість Альфонсо XII (його прапрадіда).

Луї Альфонс за батьківською лінією є старшим правнуком Альфонсо XIII, короля Іспанії. Однак його дід Інфанте Хайме, герцог Сеговії, відмовився від своїх прав на іспанський престол для себе та своїх нащадків через свою глухоту, легітимисти цю відмову заперечують. Корона Іспанії перейшла до його троюрідного брата, короля Іспанії Феліпи VI.

За матір'ю Луї також є правнуком іспанського диктатора генерала Франсіско Франка, а по батькові — праправнуком королеви Вікторії.

Луї Альфонс народився 1974 року, його старший брат загинув у ДТП 1984 року, а 1989 року на гірськолижному курорті в Колорадо загинув його батько. Тож тепер він один із "претендентів" на французький престол. Іноді він виступає з промовами, де доводить, наскільки гарний монархічний лад для Франції. Він називає себе монархістом, "але не антиреспубліканцем". Він виступає за конституційну монархію з королем, який діє як "моральний авторитет, іноземний посол, що поєднує постать та нагадування про історію нації". Підтримував рух "жовтих жилетів", але виступав проти абортів та одностатевих шлюбів.

Втім, у нього є суперники. Бурбони Орлеанські не визнають Людовика XX законним спадкоємцем, висуваючи на престол свого кандидата 73-річного Анрі Орлеанського, він же Анрі VII спадкоємець Франції та Наварри.

Людовик ХХ одружений з дочкою венесуельського бізнесмена. У пари четверо дітей.

Пам'ять свого предка Людовик ХХ вшанував у церкві Сен-Жермен-л'Осеруа, в 1-му окрузі Парижа і в каплиці Спокути. Вона розташована на місці колишнього цвинтаря Мадлен, де в братській могилі був похований страчений король.

[ + – ] Каплиця Спокути, де знаходиться порох страченого короля Людовика XVI Фото: Histoires Royales

Через двадцять два роки після його смерті, в 1815 році, Людовика XVI ексгумували, а його порох перенесли в королівський некрополь Сен-Дені. У той же час було закладено перший камінь Викупної каплиці, меморіальної каплиці Людовика XVI та Марії-Антуанетти.

Нагадаємо, нещодавно на аукціон виставили історичний музичний інструмент – гітару королеви Марії-Антуанетти, дружини Людовика XVI. Вона, як і її чоловік, була страчена на гільйотині.