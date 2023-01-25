25 января 2023 года: Татьянин день - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя хвастаться, одевать чужую одежду, рисковать и заниматься экстремальным спортом.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память Татианы Римской. В XIX веке Татьянин день стал громким и веселым праздником студенческой братии. Студенты чтили память святой Татьяны молебнами и торжественными выступлениями хоров в храмах. На Татьянин день принято кататься на санях, разыгрывать профессоров, гулять братские гулянья. Еще в этот день ставили свечи за успех в учебе.
Что нельзя делать 25 января:
- хвастаться
- одевать чужую одежду
- заниматься экстремальным спортом
Народные приметы и поверья:
- Если хлеб внутри поднялся бугорком, то год будет удачным
- Гладкий каравай без единого недостатка – к спокойной и размеренной жизни без каких-либо потрясений
- Пригоревшей выпечкой угощали именинницу или именинника. Верили, что это поможет взять человеку от жизни все
- Тревожным знаком было, если каравай треснул
День ангела празднуют:
Галактион, Апраксия, Илья, Макар, Мартиниан, Мертий, Петр, Савва, Силуан, Татьяна
Родились сегодня:
1978 — Владимир Зеленский, 6-й Президент Украины
1985 — Тина Кароль (Татьяна Либерман), украинская певица, актриса, телеведущая
Также в этот день:
1908 — в Баку поставлена опера Узеира Гаджибекова "Лейли и Меджнун" — первая опера исламского мира
1914 — открыт астероид (780) Армения
1915 — изобретатель Александр Белл провел первый трансамериканский сеанс телефонной связи (Нью-Йорк — Сан-Франциско)
1919 — Антанта одкалобрила план создания Лиги Наций
1919 — В Нью-Йорке открыт самый большой отель в мире "Пенсильвания" (на 2200 номеров)
1938 — из-за высокой солнечной активности северное сияние наблюдали в Западной Европе
2000 — в Валенсии представлено самое большое в мире полотенце — размерами 9,4 на 14,46 метров и весом 67 кг