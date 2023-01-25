25 января 2023 года: Татьянин день - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя хвастаться, одевать чужую одежду, рисковать и заниматься экстремальным спортом.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память Татианы Римской. В XIX веке Татьянин день стал громким и веселым праздником студенческой братии. Студенты чтили память святой Татьяны молебнами и торжественными выступлениями хоров в храмах. На Татьянин день принято кататься на санях, разыгрывать профессоров, гулять братские гулянья. Еще в этот день ставили свечи за успех в учебе.

Что нельзя делать 25 января:

хвастаться

одевать чужую одежду

заниматься экстремальным спортом

Народные приметы и поверья:

Если хлеб внутри поднялся бугорком, то год будет удачным

Гладкий каравай без единого недостатка – к спокойной и размеренной жизни без каких-либо потрясений

Пригоревшей выпечкой угощали именинницу или именинника. Верили, что это поможет взять человеку от жизни все

Тревожным знаком было, если каравай треснул

День ангела празднуют:

Галактион, Апраксия, Илья, Макар, Мартиниан, Мертий, Петр, Савва, Силуан, Татьяна

Родились сегодня:

1978 — Владимир Зеленский, 6-й Президент Украины

1985 — Тина Кароль (Татьяна Либерман), украинская певица, актриса, телеведущая

Также в этот день:

1908 — в Баку поставлена опера Узеира Гаджибекова "Лейли и Меджнун" — первая опера исламского мира

1914 — открыт астероид (780) Армения

1915 — изобретатель Александр Белл провел первый трансамериканский сеанс телефонной связи (Нью-Йорк — Сан-Франциско)

1919 — Антанта одкалобрила план создания Лиги Наций

1919 — В Нью-Йорке открыт самый большой отель в мире "Пенсильвания" (на 2200 номеров)

1938 — из-за высокой солнечной активности северное сияние наблюдали в Западной Европе

2000 — в Валенсии представлено самое большое в мире полотенце — размерами 9,4 на 14,46 метров и весом 67 кг