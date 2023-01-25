25 січня 2023: Тетянин день — чого сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна хвалитися, одягати чужий одяг, ризикувати та займатися екстремальним спортом.

Related video

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Татіани Римської. У XIX столітті Тетянин день став гучним та веселим святом студентської братії. Студенти вшановували пам'ять святої Тетяни молебнями та урочистими виступами хорів у храмах. На Тетянин день прийнято кататися на санях, розігрувати професорів, гуляти братні гуляння. Ще цього дня ставили свічки за успіх у навчанні.

Що не можна робити 25 січня:

хвалитися

одягати чужий одяг

займатися екстремальним спортом

Народні прикмети та повір'я:

Якщо хліб усередині піднявся горбком, то рік буде вдалим.

Гладкий коровай без жодного недоліку – до спокійного та розміреного життя без будь-яких потрясінь

Випічкою, що пригоріла, пригощали іменинницю або іменинника. Вірили, що це допоможе взяти людині від життя все

Тривожним знаком було, якщо коровай тріснув

День ангела святкують:

Галактіон, Апраксія, Ілля, Макар, Мартініан, Мертій, Петро, Сава, Силуан, Тетяна

Народилися сьогодні:

1978 — Володимир Зеленський, 6-й Президент України

1985 — Тіна Кароль (Тетяна Ліберман), українська співачка, актриса, телеведуча

Також у цей день:

1908 — в Баку поставлена опера Узеїра Гаджибекова "Лейлі і Меджнун" — перша опера ісламського світу

1914 — відкритий астероїд (780) Вірменія

1915 — винахідник Олександр Белл провів перший трансамериканський сеанс телефонного зв'язку (Нью-Йорк — Сан-Франциско)

1919 — Антанта відкалобрила план створення Ліги Націй

1919 — У Нью-Йорку відкрито найбільший готель у світі "Пенсільванія" (на 2200 номерів)

1938 — через високу сонячну активність північне сяйво спостерігали в Західній Європі

2000 — у Валенсії представлений найбільший у світі рушник — розмірами 9,4 на 14,46 метрів і вагою 67 кг