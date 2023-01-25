Девушка Бонда и бывшая балерина. Что известно о Мишель Йео, получившей первую номинацию на "Оскар" в 60 лет

Мишель Йео вошла в историю как первая азиатка, номинированная на премию "Оскар" в категории "Лучшая женская роль".

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Эта новость появилась всего через несколько недель после того, как 60-летняя звезда фильма "Рождество на двоих", стала первой малазийкой, получившей "Золотой глобус". Для того, чтобы прославиться, Мишель Йео понадобилось сорок лет упорной работы. Об этом пишет Daily Mail.

"Это для меня много значит, ведь теперь многие азиаты говорят: "Видите, это возможно. Если она смогла это сделать, то и я, черт возьми, тоже смогу". Это самое главное", — сказала актриса.

Она призналась, что секрет ее успеха прост: она очень много работает.

На "Оскар" актриса была номинирована за роль в фантастическом фильме "Все везде и сразу". В этой картине она сыграла владелицу прачечной Эвелин Вонг, которая существует во многих ипостасях в разных вселенных.

[ + – ] Трейлер фильма "Все везде и сразу"

Сейчас Йео занята на съемках третьего "Аватара", в новом сериале про Ведьмака и в картине "Трансформеры: Восстание чудовища".

Ее прошлые заслуги включают в себя широкий спектр фильмов, таких как фильмы с боевыми искусствами ("Крадущийся тигр, затаившийся дракон"), триллеры о Джеймсе Бонде ("Завтра не умрет никогда") и фильмы о супергероях ("Стражи Галактики").

Но к известности в Голливуде у Мишель Йео был очень долгий путь.

Мишель Йео родилась 6 августа 1962 года в Малайзии в богатой семье этнических китайцев. В детстве она увлекалась танцами и хотела стать балериной. Так что в 15 лет она поступила в балетную школу в Лондоне, а после в Лондонскую Королевскую Академию танца.

Однако карьеру балерины ей пришлось оставить из-за травмы позвоночника.

[ + – ] Мишель Йео на конкурсе красоты в 1983 году

В 1983 году Йео стала победительницей конкурса красоты "Мисс Малайзия" и снялась в рекламном ролике вместе с Джеки Чаном, что привлекло к ней внимание кинокомпании D&B Films. В конкурсе ее убедила участвовать ее мать, Джанет.

В том же году 21-летняя Мишель представляла Малайзию на конкурсе "Мисс Мира" в Лондоне, затем она отправилась в Австралию, где выиграла конкурс Miss International Tourism Quest.

Ее кинокарьера началась с фильмов с боевыми искусствами с Джеки Чаном и Чоу Юньфатом. Она ненадолго уходила из кино после того как вышла замуж за миллиардера Диксона Пуна, главу студии, но вернулась к ролям после развода. Позже она рассказывала, что никогда не хотела быть актрисой, а мечтала открыть балетную школу.

К тому же у нее обнаружилась боязнь сцены.

"Если бы вы сказали кому-нибудь из моих преподавателей драмы: "Однажды эта девушка, Мишель, станет актрисой", они бы поставили свой последний доллар на то, что этого никогда не произойдет", — рассказывала Мишель Йео.

[ + – ] Мишель Йео в начале карьеры Фото: Instagram michelleyeoh_official

Она самостоятельно выполняла все трюки в фильмах, говоря, что ей это дается легко, ведь напоминает хореографию.

В 1997 году Мишель Йео в полной мере проявила себя, снявшись в фильме о Джеймсе Бонде "Завтра не умрет никогда" с Пирсом Броснаном.

Она настолько впечатлила Пирса Броснана, что он назвал ее "женщиной Джеймса Бонда", а не "девушкой Бонда", как обычно называли партнерш суперагента. И он всегда хвалил ее актерские способности и фантастическую трудоспособность.

[ + – ] Мишель Йео и Пирс Броснан в фильме "Завтра не умрет никогда"

Еще одним большим успехом стал фильм режиссера Энга Ли 2000 года о боевых искусствах "Крадущийся тигр, затаившийся дракон".

Мишель получила всемирную известность, но получила ужасную травму спины и до сих пор благодарна Квентину Тарантино, который помог ей преодолеть депрессию и убедил продолжать сниматься.

"Следующее, что я поняла, это то, что мы разговаривали, и я возвращалась к жизни. Я никогда этого не забуду", — рассказывала она о Тарантино.

[ + – ] Мишель Йео в начале карьеры Фото: Instagram michelleyeoh_official

К 2011 году ее звезда взошла настолько, что французская косметическая компания Guerlain назначила ее своим послом по уходу за кожей.

Теперь она также является частью кинематографической вселенной Marvel благодаря своей роли в "Шан-Чи и легенде десяти колец".

И стала звездой романтической комедии "Безумно богатые азиаты", которая собрала более 238 миллионов долларов по всему миру в прокате, став самой кассовой романтической комедией последнего десятилетия.

Интересно, но в фильме "Все везде и сразу" ее партнером мог стать Джеки Чан, но в итоге роль ее супруга исполнил Джонатан Ке Кван, звезда фильма про Индиану Джонса.

Мишель Йео сейчас помолвлена с Жаном Тодтом, недавно вышедшим на пенсию президентом Международной автомобильной федерации, и живет в Швейцарии. Детей у нее нет. Актриса откровенно рассказывала, что она хотела бы завести ребенка, но ее попытки претерпели неудачу.

[ + – ] Мишель Йео Фото: Getty Images

Она поддерживает хорошие отношения со своим бывшим супругом Диксоном Пуном и даже стала крестной матерью одной из его дочерей.

В 2022 году она была включена в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие фильмы и актеры были номинированы на "Оскар" в 2023 году.