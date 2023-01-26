26 января 2023 года: святых Ермила и Стратоника - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя умываться до 13 часов и обижать домашних животных.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святых Ермила и Стратоника. Они жили в начале IV века во время правления императора Лицинии, который был известен своими гонениями за христианами. Оба святых погибли мученической смертью за веру.

Что нельзя делать 26 января:

обижать домашних животных

говорить лишнего

ссориться

умываться до 13 часов

Народные приметы и поверья:

слышен треск деревьев в лесу — будут затяжные морозы

кошка потягивается и спит животом доверху – ждите потепления

собака свернулась калачиком – к похолоданию

круг вокруг луны означает, что скоро начнется метель

День ангела празднуют:

Афанасий, Елеазар, Ермил, Иринарх, Максим, Никодим, Никифор, Папирин, Пахомий, Петр, Стратоник, Яков

Также в этот день:

1905 — в Южной Африке на руднике "Премьер" найден алмаз "Куллинан" массой 621 грамм