Стиль жизни
26 января 2023 года: святых Ермила и Стратоника - что сегодня нельзя делать?
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Сегодня нельзя умываться до 13 часов и обижать домашних животных.
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Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святых Ермила и Стратоника. Они жили в начале IV века во время правления императора Лицинии, который был известен своими гонениями за христианами. Оба святых погибли мученической смертью за веру.
Что нельзя делать 26 января:
- обижать домашних животных
- говорить лишнего
- ссориться
- умываться до 13 часов
Народные приметы и поверья:
- слышен треск деревьев в лесу — будут затяжные морозы
- кошка потягивается и спит животом доверху – ждите потепления
- собака свернулась калачиком – к похолоданию
- круг вокруг луны означает, что скоро начнется метель
День ангела празднуют:
Афанасий, Елеазар, Ермил, Иринарх, Максим, Никодим, Никифор, Папирин, Пахомий, Петр, Стратоник, Яков
Также в этот день:
1905 — в Южной Африке на руднике "Премьер" найден алмаз "Куллинан" массой 621 грамм