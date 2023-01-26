26 січня 2023 року: святих Єрмила та Стратоніка – чого сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна вмиватися до 13 години та ображати домашніх тварин.

Related video

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих Єрмила та Стратоніка. Вони жили на початку IV століття за правління імператора Ліцинії, який був відомий своїми гоніннями за християнами. Обидва святі загинули мученицькою смертю за віру.

Чого не можна робити 26 січня:

ображати домашніх тварин

говорити зайве

сваритися

вмиватися до 13 годин

Народні прикмети та повір'я:

чути тріск дерев у лісі — будуть затяжні морози

кішка потягується і спить животом догори – чекайте на потепління

собака згорнувся калачиком – до похолодання

коло навколо місяця означає, що незабаром почнеться хуртовина

День ангела святкують:

Опанас, Єлеазар, Єрмил, Іринарх, Максим, Никодим, Никифор, Папірін, Пахомій, Петро, Стратонік, Яків

Також у цей день:

1905 — у Південній Африці на руднику "Прем'єр" знайдено алмаз "Куллінан" масою 621 грам