56-летняя Сальма Хайек пришла на премьеру фильма в прозорачном платье-сетке

Позже актриса переоделась в более закрытый наряд.

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Мексикано-американская актриса Сальма Хайек продемонстрировала очень смелый образ на премьере фильма "Супер Майк: Последний танец" в кинотеатре Regal South Beach в Майами, в котором сыграла вместе с Ченнингом Татумом.

На ковровую дорожку жена французского миллиардера вышла в дерзком черном платье в сетку, которое с головы до ног демонстрировало ее подтянутое телосложение в виде песочных часов. Наряд покрывали яркие цветочные аппликации. Под платье Сальма надела черные трусики и такого же цвета бюстгальтер. Позже она переоделась в более скромный наряд, выбрав блестящее платье с вырезами, украшенное золотыми блестками.

[ + – ] В свои годы Сальма может похвастаться отличной фигурой Фото: Getty

Образ завершали золотые сандалии на платформе, которые гармонировали с ее блестящими цепочками и серьгами-подвесками.

На одном из ее запястий было множество блестящих золотых браслетов.

Свои длинные волосы звезда собрала в конский хвост.

На премьере фильма был и сам Татум. 42-летний актер пришел в стильном черном костюме, под который надел простую однотонную темную футболку.

[ + – ] Актриса позировала вместе с коллегой по фильму Ченнингом Татумом Фото: Getty

"Супер Майк: Последний танец" – последний фильм трилогии "Супер Майк". На большие экраны картина выходит 10 февраля.

В картине Татум играет Майка, который из-за провала в делах вынужден работать барменом во Флориде. Там он знакомится с богатой светской львицей (Хайек), которая делает предложения, от которого мускулистый красавец не может отказаться.

Первоначально роль Хайек должна была сыграть Тандиве Ньютон, но актриса внезапно покинула проект после ссоры с Татумом на съемочной площадке.

Напомним, ранее Фокус писал, что Сальма на "Золотом глобусе" блистала в кастомном платье от Gucci.