56-річна Сальма Хаєк прийшла на прем'єру фільму у прозоровій сукні-сітці

Пізніше акторка переодяглася у закритіше вбрання.

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Мексикансько-американська акторка Сальма Хаєк продемонструвала дуже сміливий образ на прем'єрі фільму "Супер Майк: Останній танець" у кінотеатрі Regal South Beach у Майамі, в якому зіграла разом із Ченнінгом Татумом.

На килимову доріжку дружина французького мільярдера вийшла в зухвалій чорній сукні в сітку, яка з голови до ніг демонструвала її підтягнуту фігуру у вигляді пісочного годинника. Вбрання покривали яскраві квіткові аплікації. Під сукню Сальма одягла чорні трусики і такого ж кольору бюстгальтер. Пізніше вона переодяглася в скромніше вбрання, вибравши блискучу сукню з вирізами, прикрашену золотими блискітками.

[ + – ] У свої роки Сальма може похвалитися чудовою фігурою Фото: Getty

Образ завершували золоті сандалії на платформі, які гармоніювали з її блискучими ланцюжками та сережками-підвісками.

На одному з її зап'ясть було безліч блискучих золотих браслетів.

Свої довге волосся зірка зібрала в кінський хвіст.

На прем'єрі був і сам Татум. 42-річний актор прийшов у стильному чорному костюмі, під який вдягнув просту однотонну темну футболку.

[ + – ] Акторка позувала разом із колегою з фільму Ченнінгом Татумом Фото: Getty

"Супер Майк: Останній танець" — останній фільм трилогії "Супер Майк". На великі екрани картина виходить 10 лютого.

У картині Татум грає Майка, який через провал у справах змушений працювати барменом у Флориді. Там він знайомиться з багатою світською левицею (Хаєк), яка робить пропозиції, від якої м'язистий красень не може відмовитися.

Спочатку роль Хаєк мала зіграти Тандіві Ньютон, але актриса раптово залишила проект після сварки з Татумом на знімальному майданчику.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Сальма на "Золотому глобусі" сяяла в кастомній сукні від Gucci.