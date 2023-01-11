Сальма Хайек появилась на "Золотом глобусе" в кастомном платье от Gucci

На ковровой дорожке компанию Сальме составил ее прартнер по анимационному фильму "Кот в сапогах: Последнее желание" Харви Гильен.

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56-летняя мексикано-американская актриса и жена французского миллиардера Сальма Хайек посетила церемонию награждения премией "Золотой глобус", которая состоялась в Лос-Анджелесе.

На ковровой дорожке миниатюрная брюнетка появилась в роскошном платье с корсетом от Gucci золотистого цвета, расшитом кристаллами и деталями из бисера и бахромы, которые идеально подчеркивали ее изгибы. Хайек дополнила образ сверкающими бриллиантовыми серьгами от Lorraine Schwartz и мерцающими тенями для век, клатчем Dionysus и босоножками с открытым носком. Волосы актрисы ее парикмахер Дженнифер Йепез уложила в элегантную прическу.

[ + – ] Актриса выбрала роскошный наряд от Gucci Фото: Getty

В этом году Сальма была на мероприятии в качестве соведущей. Компанию ей составил коллега по фильму "Кот в сапогах: Последнее желание" Харви Гильен.

На церемонии Хайек сверкала среди других звезд первой величины, собравшихся в отеле Beverly Hilton: Билли Портера, Дженны Ортеги, Квентина Тарантино, Джейми Ли Кертис, Дженнифер Кулидж и многих других.

Напомним, какие платья в этом году покорили публику "Золотого глобуса", а какие вызвали разочарование. Особенно отличилась Дженна Ортега, сменившая свой образ мрачной девочки-гота на роскошный ансамбль принцессы.