Яркие цвета, дырки и падение модели. В Париже прошел кутюрный показ Valentino

Критики говорят, что новый показ этого модного дома – это практически готовые образы для нового сезона "Эмили в Париже".

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На неделе моды в Париже прошел кутюрный показ Valentino Haute Couture Весна/Лето 2023. И на подиуме было много кожи, блесток и звездных знаменитостей. А также не обошлось без падения модели. Об этом пишет L'Officiel.

В течение шести лет, когда он был единственным креативным директором Valentino, Пьерпаоло Пиччоли бросал вызов классическим корням лейбла, предлагая смелые идеи и переосмысливая то, как может выглядеть высокая мода.

[ + – ] Модель Кристен Макменами упала на показе Valentino

Его видение коллекции Haute Couture Весна/Лето 2023 не стало исключением. Коллекция этого модного дома под названием Le Club Couture стала громкой, яркой и сексуальной, но при этом совершенно потрясающей. Правда, не обошлось без падений. В этот раз не повезло модели Кристен Макменами, которая просто сняла туфли и пошла дальше.

Было огромное количество интересных деталей, таких как банты, оборки, пайетки. Нашлось место для классических силуэтов, вроде платьев-баллонов в стиле классического Баленсиага.

[ + – ] Кутюрный показ Valentino

Забавными деталями стали и стринги с пайетками поверх неоново-зеленых колготок и пуховые сапоги до колена, а также объемные воротники с рюшами и скандальные вырезы, обнажающие грудь.

[ + – ] Трусы с пайетками на показе Фото: Getty Images

Присутствовал и знаменитый розовый цвет PP Pink, который уже начали критиковать за то, что он буквально захватил подиумы и красные дорожки. Но теперь он был в качестве ярких акцентов: в виде бантов и туфель на каблуке.

Конечно, шоу не обошлось без звездных гостей, включая Энн Хэтэуэй, Эшли Парк, Сэма Смита, Рози Хантингтон-Уайтли, Дав Кэмерон, Лоу Роуча и вездесущую Doja Cat.

Словом, создателям нового сезона "Эмили в Париже" будет откуда брать наряды для сериала. К тому же Эшли Парк, одна из звезд сериала, тоже была на показе.

Также в Париже прошел показ хулиганов от моды Viktor&Rolf, которые представили оригинальные платья, существующие отдельно от моделей.