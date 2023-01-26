Яскраві кольори, дірки та падіння моделі. У Парижі пройшов кутюрний показ Valentino

Критики кажуть, що новий показ цього модного дому — це практично готові образи нового сезону "Емілі в Парижі".

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На тижні моди в Парижі пройшов кутюрний показ Valentino Haute Couture Весна/Літо 2023. І на подіумі було багато шкіри, блискіток і зіркових знаменитостей. А також не обійшлося без падіння моделі. Про це пише L'Officiel.

Протягом шести років, коли він був єдиним креативним директором Valentino, П'єрпаоло Піччолі кидав виклик класичним корінням лейблу, пропонуючи сміливі ідеї та переосмислюючи те, який вигляд може мати висока мода.

[ + – ] Модель Крістен Макменамі впала на показі Valentino

Його бачення колекції Haute Couture Весна/Літо 2023 року не стало винятком. Колекція цього модного дому під назвою Le Club Couture стала гучною, яскравою та сексуальною, але водночас абсолютно приголомшливою. Щоправда, не обійшлося без падіння. На цей раз не пощастило моделі Крістен Макменамі, яка просто зняла туфлі й пішла далі.

Було безліч цікавих деталей, таких як банти, оборки, паєтки. Знайшлося місце для класичних силуетів на кшталт суконь-балонів у стилі класичного Баленсіаги.

[ + – ] Кутюрний показ Valentino

Веселими деталями стали й стринги з паєтками поверх неоново-зелених колготок і пухові чоботи до коліна, а також об'ємні коміри з рюшами та скандальні вирізи, що оголюють груди.

[ + – ] Труси з паєтками на показі Фото: Getty Images

Був і знаменитий рожевий колір PP Pink, який уже почали критикувати за те, що він буквально захопив подіуми та червоні доріжки. Але тепер він був у ролі яскравих акцентів: у вигляді бантів і туфель на підборах.

Звичайно, шоу не обійшлося без зіркових гостей, включаючи Енн Гетевей, Ешлі Парк, Сема Сміта, Розі Гантінгтон-Вайтлі, Дав Кемерон, Лоу Роуча та всюдисущу Doja Cat.

Словом, творцям нового сезону "Емілі в Парижі" звідки брати вбрання для серіалу. До того ж Ешлі Парк, одна із зірок серіалу, теж була на показі.

Також у Парижі пройшов показ хуліганів від моди Viktor&Rolf, які представили оригінальні сукні, що існують окремо від моделей.