Очень странные дела. Невероятные правила поведения королевской семьи Великобритании

После семи неутомимых десятилетий в роли королевы Великобритании, Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года, оставив своего старшего сына Карла королем. Для британской королевской семьи линия наследования — это лишь одно из множества правил, которые сопровождают корону.

Related video

Оказывается, быть членом королевской семьи не так просто, как кажется со стороны. Читайте дальше, чтобы узнать о некоторых из самых странных правил, которым следуют члены королевской семьи — ваша некоролевская жизнь может показаться довольно хорошей по сравнению с ними. По материалам cbsnews.

Все члены королевской семьи взвешиваются до и после рождественского ужина

У королевской семьи много праздничных традиций, хотя некоторые менее привлекательные, чем другие.

[ + – ] Королевская семья Великобритании на рождественской службе Фото: Getty

Одна из самых странных традиций требует, чтобы каждый член королевской семьи взвешивался как до, так и после рождественского ужина — если они набирают вес, это свидетельствует о том, что они действительно наслаждались столом.

Запрет на игру в Монополию

Это, вероятно, самое глупое (и наименее строго соблюдаемое) правило в списке, но королева Елизавета, как сообщается, запретила членам королевской семьи играть в настольную игру "Монополия".

Причина? Игра делала семью слишком азартной.

[ + – ] Принц Эндрю

Так, в 2008 году принц Эндрю получил в подарок игру Монополия после встречи со строительным обществом Лидса, финансовым учреждением в Англии. Сообщается, что герцог Йоркский отказался от подарка, сказав, что "нам не разрешено играть в монополию дома", прежде чем уточнить, что, когда семья пытается играть в игру, "все становятся слишком злобными".

Членам королевской семьи запрещено голосовать

Ожидается, что члены королевской семьи всегда будут оставаться политически нейтральными. Это включает в себя воздержание от голосования на выборах. Хотя их голосование не является строго незаконным, на веб-сайте парламента Великобритании говорится, что "участие монарха в голосовании на выборах считается неконституционным".

[ + – ] Королевская семья Великобритании Фото: Getty

Тщательный нейтралитет

Дворцу часто приходится опровергать сообщения о том, что монархи публично выражают политические взгляды.

Например, во время референдума о Brexit в 2016 году The Sun опубликовала статью, в которой утверждалось, что королева выражала антиевропейские взгляды на ужине. Дворец категорически отверг это обвинение, и таблоиду было приказано напечатать опровержение.

Перед свадьбой необходимо письменное одобрение королевы

Запрашивать разрешение для члена семьи, прежде чем сделать предложение, — довольно распространенная практика, но члены королевской семьи выводят ее на совершенно новый уровень.

[ + – ] Свадьба Меган Маркл и принца Гарри Фото: Getty Images

Согласно Закону о престолонаследии от 2013 года, первые шесть претендентов на корону не могут вступать в брак без согласия правящего монарха. Невыполнение этого требования немедленно лишило бы их (и их потомков) права когда-либо взойти на престол.

Знаки одобрения

В апреле 2011 года королева Елизавета дала согласие на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

[ + – ] Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма Фото: Getty Images

Официальное уведомление об утверждении (известное как "Документ о согласии") было написано каллиграфией, закрыто красной сургучной печатью и покрыто нестандартными изображениями, изображающими жениха и будущую невесту.

Черное следует носить только на похоронах

Это правило немного менее официальное, но определенно необычное: согласно традиции, члены королевской семьи носят черное только во время похорон.

[ + – ] Похороны Королевы Елизаветы II Фото: Getty Images

"Обычно считается, что черное носят только во время траура, хотя Диана, принцесса Уэльская, иногда надевала его для вечерних мероприятий", — рассказала Александра Мессерви, основатель The English Manner (известной лондонской школы дизайна).

Действительно, принцесса Диана произвела настоящий фурор, когда надела черное платье из тафты на концерт по сбору средств в 1981 году — ее первая королевское появление после помолвки с принцем Чарльзом.

Диана рассказала об этом инциденте во время интервью для своей биографии в 1991 году, заявив, что Чарльз увидел ее в платье и воскликнул: "Только люди в трауре носят черное!"

Но они должны брать с собой черный наряд каждый раз, когда отправляются в путешествие

Хотя им не рекомендуется носить черное на публике, по протоколу каждый член королевской семьи должен брать с собой черный наряд, когда они отправляются в отпуск.

[ + – ] Маган Маркл на похоронах королевы Елизаветы Фото: Getty Images

Это гарантирует, что у них будет что-то подходящее на случай, если им придется присутствовать на похоронах в последнюю минуту или появиться в трауре, если кто-то умрет дома.

Считается, что это правило возникло из личного опыта королевы Елизаветы, когда она услышала новость о том, что ее отец, король Георг IV, умер, когда она отдыхала в Африке.

У нее не было с собой траурной одежды, но она знала, что ее самолет будет окружен фотографами, когда она вернется в Великобританию, поэтому ей пришлось послать помощника, чтобы принести ей подходящую одежду, прежде чем она выйдет из самолета. (Все это должно показаться вам знакомым, если вы смотрели сериал "Корона".)

Телесные колготки следует надевать на официальные мероприятия

Давно ходят слухи, что ношение чулочно-носочных изделий на обнаженное тело является королевским требованием при появлении на публике, но это лишь частично правда.

Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Официального письменного указа о колготках не существует, хотя королевский модный журналист сказал E! , что "телесные колготки обычно являются правилом для более официальных или консервативных королевских мероприятий".

Меган Маркл попала в заголовки газет в 2018 году, когда она появилась на своем первом официальном мероприятии в спопровождении члена королевской семьи (принца Гарри), одетая, в колготки телесного цвета под темно-синим платьем и кремовым пальто.

До этого момента Маркл часто носила брючные костюмы, поэтому ее модный выбор касательно колготок, дал основания предположить, что она, наконец, приняла неофициальный дресс-код британской королевской семьи.

Женщины должны носить шляпы на официальных мероприятиях

Давняя королевская традиция гласит, что женщины в королевской семье всегда надевают шляпки на официальные мероприятия.

"Вплоть до 1950-х годов женщин очень редко можно было увидеть без шляпы, поскольку для женщин считалось неприличным показывать свои волосы на публике", — сказала Би-би-си Дайана Мазер, старший преподаватель The English Manner. "Но все изменилось, и шляпы теперь предназначены для более официальных случаев".

[ + – ] Принцессы Беатрис и Евгения на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Но официальный, конечно, не означает скучный. Шляпы, которые надевали королевские дамы на протяжении многих лет, превратились больше в предметы искусства, чем в традиционные головные уборы.

Розовый шарф в стиле крендельков, который принцесса Беатрис надела на свадьбу Уильяма и Кейт в 2011 году, является доказательством.

Диадемы можно носить только после 18 часов

Еще одно негласное правило заявляет, что тиары можно носить только на официальных вечерних мероприятиях в помещении.

"Старое правило гласит, что шляпы никогда не носят в помещении после 18:00, потому что именно в это время дамы переодеваются в вечерние платья, тиары и фамильные драгоценности, после чего выходят в сад", — сказал Мазер Би-би-си.

[ + – ] Королева Елизавета Фото: Getty Images

Единственное исключение: невеста может носить тиару в день свадьбы независимо от времени.

На самом деле, многие члены королевской семьи надевают свою первую тиару, когда выходят замуж, в том числе Кейт Миддлтон, которая надела тиару Cartier, когда шла к алтарю в 2011 году.

Члены королевской семьи не раздают автографы

Если вы надеетесь получить автограф от одного из членов королевской семьи, у нас для вас плохие новости. Королевский протокол запрещает членам семьи предлагать свою подпись фанатам, чтобы кто-то не попытался ее подделать.

В 2010 году принц Чарльз неожиданно нарушил протокол, раздав автограф жертвам наводнения в Корнуолле.

Как сообщает The Telegraph, после того, как пара попросила у Чарльза автограф, он получил лист бумаги от своего телохранителя и подписал его "Чарльз 2010".

Темный лак для ногтей обычно не одобряется

Еще одно неофициальное правило дресс-кода. Ходят слухи, что королева предпочитала, чтобы члены королевской семьи носили только прозрачный, телесный или очень светло-розовый лак для ногтей.

Фото: Скриншот

Учитывая, какие трендсеттеры современные королевские дамы, неудивительно, что это правило довольно часто нарушается.

Меган Маркл вызвала легкое волнение, когда накрасила ногти темным непрозрачным лаком на церемонии British Fashion Awards в 2018 году. Кейт Миддлтон также красиланогти пальцев ног для появления на красной ковровой дорожке.

А принцесса Диана, нарушительница королевских правил, часто носила красный лак для ногтей на публике — в том числе в тот день, когда она надела свое ставшее культовым черное "платье мести" в 1994 году.

Двое прямых наследников не могут вместе летать на самолете

Согласно королевскому протоколу, два прямых наследника престола должны лететь разными рейсами во время путешествия — на всякий случай, если в пути произойдет что-то трагическое. Это означает, что король Чарльз и принц Уильям не могут летать вместе.

Фото: Getty Images

Когда принцу Джорджу исполнится 12 лет, ему тоже придется начать летать отдельно от отца. В прошлом Кембриджи часто летали со своими детьми, но обычно получали на это специальное разрешение от королевы.

Морепродукты нельзя заказывать в ресторанах

Есть несколько протоколов, посвященных тому, что члены королевской семьи могут и не могут есть в ресторанах, но самое важное — это моллюски.

Причина? Моллюски представляют более высокий риск пищевого отравления, чем большинство других продуктов, и семья должна всегда оставаться в добром здравии.

Нельзя зевать

По словам сэра Уильяма Хезелтайна, бывшего личного секретаря королевы, принцесса Диана считала, что эти долгие периоды сидения и ожидания времени сна были "агонией".

[ + – ] Принц Чарльз и принцесса Диана Фото: Getty Images

"Все сидели и разговаривали в гостиной около часа", — сказала Хезелтин автору Джульет Риден в своей книге "Королевские особы в Австралии". "И Диана была доведена до таких крайностей, что извинялась и ложилась спать, что считалось довольно дурным тоном — ложиться спать раньше королевы".

Пищевые ограничения

По той же причине семье также не рекомендуется заказывать мясо, приготовленное с кровью, пить воду из-под крана в зарубежных странах и есть слишком острую пищу.

Фото: Twitter Jeff Bezos

В то время как королева строго придерживалась этих правил, Чарльз, как сообщается, обходит правила и время от времени наслаждается блюдом из моллюсков.

Правило против ношения меха

Это правило уходит корнями в далекое прошлое — фактически около 685 лет назад, когда король Эдуард III принял Закон о мехах 1337 года.

Закон фактически запретил всем, кроме рыцарей и священнослужителей, носить мех как часть своей одежды.

[ + – ] Королева консорт Камилла Фото: Getty Images

Это еще одно правило, которое довольно часто нарушается. И королева, и Камилла, герцогиня Корнуольская, были замечены в меховых шапках на Рождество 2010 года, к большому неудовольствию групп по защите прав животных по всей Великобритании.

По словам ее королевского костюмера, королева перестала носить новую одежду с мехом в 2019 году и потом просила дизайнеров использовать только искусственный мех.

Они обязаны вести учет каждого подарка, который получают

У членов королевской семьи есть много правил, которым нужно следовать, когда дело доходит до дарения и получения подарков, начиная от людей, от которых они должны отказываться от подарков, и заканчивая денежной стоимостью подарков, которые они могут оставить себе.

Фото: Getty Images

Но вне зависимости от самого подарка все предметы необходимо заносить в журнал. Согласно политике Королевского двора в отношении подарков, "официальные подарки должны признаваться везде, где это возможно, регистрироваться и постоянно отслеживаться".

Отслеживание каждого подарка, который вы получаете, звучит утомительно, но записи часто позволяют провести интересную беседу.

Букингемский дворец часто публикует список официальных подарков, которые королевская семья получает каждый год, и записи, мягко говоря, удивительны. Среди самых странных предметов — автомат, 12 коробок манго, докторская диссертация и живые ленивцы из Бразилии.

Когда монарх перестанет есть, вы также перестанете есть

Неудивительно, что существует много правил, которым нужно следовать, обедая с ее или его величеством.

Одно из самых важных правил заключается в том, что сотрапезники должны повторять поведение монарха на протяжении всей трапезы, поэтому, если государь кладет нож и вилку, это означает, что вы тоже закончили есть.

Этикет губной помады

Другой обеденный этикет для членов королевской семьи подразумевает держать столовое серебро в правильной руке (нож в правой руке, вилка в левой) и разговаривать только с людьми, сидящими непосредственно рядом с ними.

Члены королевской семьи с помадой на губах, также должны стараться всегда пить из одного и того же места на своей чашке, чтобы не размазыватькосметику по стеклу больше, чем это необходимо.

Свадебные букеты должны содержать мирт

Цветы мирта символизируют удачу в любви и браке, поэтому вполне логично, что королевские особы хотят, чтобы они были включены в их свадебные букеты.

Фото: Getty Images

Традиция включать веточки мирта в букеты началась с королевы Виктории и заметно возродилась на свадьбе Кейт Миддлтон в 2011 году.

Принцесса Беатрис также следовала этому очаровательному правилу, когда вышла замуж в 2020 году.

Наряду с веточками мирта в ее цветочной композиции были жасмин, душистый горошек, розы и другие цветы.