Дуже дивні справи. Неймовірні правила поведінки королівської родини Великої Британії

Після семи невтомних десятиліть у ролі королеви Великобританії Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року, залишивши свого старшого сина Карла королем. Для британської королівської сім'ї лінія успадкування — це лише одне з багатьох правил, що супроводжують корону.

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Виявляється, бути членом королівської сім'ї не так просто, як здається. Читайте далі, щоб дізнатися про деякі з найдивніших правил, яким дотримуються члени королівської родини — ваше некоролівське життя може здатися досить гарним порівняно з ними. За матеріалами cbsnews.

Усі члени королівської родини зважуються до й після різдвяної вечері

У королівської сім'ї багато святкових традицій, хоча деякі менш привабливі за інші.

[ + – ] Королівська родина Великобританії на різдвяній службі Фото: Getty

Одна з найдивніших традицій вимагає, щоб кожен член королівської родини зважувався як до, так і після різдвяної вечері — якщо вони набирають вагу, це свідчить про те, що вони справді насолоджувалися столом.

Заборона на гру в "Монополію"

Це, ймовірно, найдурніше (і таке, якого дотримуються наймеше) правило в списку, але королева Єлизавета, як повідомляється, заборонила членам королівської родини грати в настільну гру "Монополія".

Причина? Гра робила сім'ю надто азартною.

[ + – ] Принц Ендрю

У 2008 році принц Ендрю отримав у подарунок гру "Монополія" після зустрічі з будівельним товариством Лідса, фінансовою установою в Англії. Повідомляється, що герцог Йоркський відмовився від подарунка, сказавши, що "нам не дозволено грати в "Монополію" вдома", перш ніж уточнити, що, коли сім'я намагається грати в гру, "усі стають занадто злими".

Членам королівської родини заборонено голосувати

Очікується, що члени королівської родини завжди залишатимуться політично нейтральними. Це включає утримання від голосування на виборах. Хоча їхнє голосування не є суворо незаконним, на вебсайті парламенту Великобританії йдеться, що "участь монарха в голосуванні на виборах вважається неконституційною".

[ + – ] Королівська родина Великобританії Фото: Getty

Ретельний нейтралітет

Палацу часто доводиться спростовувати повідомлення, що монархи публічно висловлюють політичні погляди.

Наприклад, під час референдуму про Brexit у 2016 році The Sun опублікувала статтю, де стверджувалося, що королева виражала антиєвропейські погляди на вечері. Палац категорично відкинув це звинувачення, і таблоїду наказали надрукувати спростування.

Перед весіллям необхідно письмове схвалення королеви

Запитувати дозвіл для члена сім'ї, перш ніж зробити пропозицію, є досить поширеною практикою, але члени королівської сім'ї виводять її на зовсім новий рівень.

[ + – ] Весілля Меган Маркл і принца Гаррі Фото: Getty Images

Відповідно до Закону про престолонаслідування від 2013 року, перші шість претендентів на корону не можуть одружуватися без згоди керівного монарха. Невиконання цієї вимоги негайно позбавило б їх (і їхніх нащадків) права будь-коли зійти на престол.

Знаки схвалення

У квітні 2011 року королева Єлизавета дала згоду на весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

[ + – ] Весілля Кейт Міддлтон і принца Вільяма Фото: Getty Images

Офіційне повідомлення про затвердження (відоме як "Документ про згоду") було написане каліграфією, закрите червоною сургучною печаткою та покрите нестандартними зображеннями, що зображають нареченого та майбутню наречену.

Чорне слід носити тільки на похороні

Це правило трохи менш офіційне, але, безумовно, незвичайне: згідно з традицією, члени королівської родини носять чорне лише під час похорону.

[ + – ] Похорон Королеви Єлизавети II Фото: Getty Images

"Зазвичай вважається, що чорне носять тільки під час жалоби, хоча Діана, принцеса Уельська, іноді одягала його для вечірніх заходів", — розповіла Александра Мессерві, засновниця The English Manner (відомої лондонської школи дизайну).

Справді, принцеса Діана справила справжній фурор, коли одягла чорну сукню з тафти на концерт зі збору коштів у 1981 році — її перша королівська поява після заручин із принцом Чарльзом.

Діана розповіла про цей інцидент під час інтерв'ю для своєї біографії у 1991 році, заявивши, що Чарльз побачив її в сукні та вигукнув: "Тільки люди в жалобі носять чорне!"

Але вони повинні брати із собою чорне вбрання щоразу, коли вирушають у подорож

Хоча їм не рекомендується носити чорне на публіці, за протоколом кожен член королівської сім'ї має брати із собою чорне вбрання, коли вони вирушають у відпустку.

[ + – ] Маган Маркл на похороні королеви Єлизавети Фото: Getty Images

Це гарантує, що в них буде щось підходяще на випадок, якщо їм доведеться бути на похороні в останню хвилину або з'явитися в жалобі, якщо хтось помре вдома.

Вважається, що це правило виникло з особистого досвіду королеви Єлизавети, коли вона почула новину про те, що її батько, король Георг IV, помер, коли відпочивала в Африці.

У неї не було із собою жалобного одягу, але вона знала, що її літак буде оточений фотографами, коли вона повернеться у Великобританію, тому їй довелося послати помічника, щоб принести їй відповідний одяг, перш ніж він вийде з літака (все це має здатися вам знайомим, якщо ви дивилися серіал "Корона").

Тілесні колготки слід одягати на офіційні заходи

Давно ходять чутки, що носіння панчішно-шкарпеткових виробів на оголене тіло є королівською вимогою з появою на публіці, але це лише частково правда.

Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Офіційного письмового указу про колготки немає, хоча королівський модний журналіст сказав E!, що "тілесні колготки зазвичай є правилом для більш офіційних або консервативних королівських заходів".

Меган Маркл потрапила до заголовків газет у 2018 році, коли вона з'явилася на своєму першому офіційному заході в супроводі члена королівської родини (принца Гаррі), одягнена в колготки тілесного кольору під темно-синьою сукнею та кремовим пальто.

До цього моменту Маркл часто носила штанні костюми, тому її модний вибір щодо колготок дав підстави припустити, що вона нарешті прийняла неофіційний дрес-код британської королівської родини.

Жінки мають носити капелюхи на офіційних заходах

Давня королівська традиція свідчить, що жінки в королівській родині завжди надягають капелюшки на офіційні заходи.

"Аж до 1950-х років жінок дуже рідко можна було побачити без капелюха, оскільки для жінок вважалося непристойним показувати своє волосся на публіці, — сказала ВВС Даяна Мазер, старша викладачка The English Manner. — Але все змінилося, і капелюхи тепер призначені для офіційніших випадків".

[ + – ] Принцеси Беатріс і Євгенія на весіллі принца Вільяма та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Але офіційний, звісно, не значить нудний. Капелюхи, які одягали королівські дами протягом багатьох років, перетворилися більше на предмети мистецтва, ніж на традиційні головні убори.

Рожевий шарф у стилі крендельків, який принцеса Беатріс одягла на весілля Вільяма та Кейт у 2011 році, є доказом.

Діадеми можна носити лише після 18 години

Ще одне негласне правило заявляє, що тіари можна носити лише на офіційних вечірніх заходах у приміщенні.

"Старе правило свідчить, що капелюхи ніколи не носять у приміщенні після 18:00, тому що саме в цей час пані переодягаються у вечірні сукні, тіари та родинні коштовності, після чого виходять у сад", — сказала Мазер ВВС.

[ + – ] Королева Єлизавета Фото: Getty Images

Єдиний виняток: наречена може носити тіару в день весілля незалежно від часу.

Насправді багато членів королівської родини одягають свою першу тіару, коли виходять заміж, у тому числі Кейт Міддлтон, яка одягла тіару Cartier, коли йшла до вівтаря у 2011 році.

Члени королівської родини не роздають автографів

Якщо ви сподіваєтеся отримати автограф від одного з членів королівської родини, у нас для вас погані новини. Королівський протокол забороняє членам сім'ї пропонувати свій підпис фанатам, щоб хтось не спробував його підробити.

2010 року принц Чарльз несподівано порушив протокол, роздавши автограф жертвам повені в Корнуоллі.

Як повідомляє The Telegraph, після того, як пара попросила в Чарльза автограф, він отримав аркуш паперу від свого охоронця та підписав його "Чарльз 2010".

Темний лак для нігтів зазвичай не схвалюється

Ще одне неофіційне правило дрес-коду. Ходять чутки, що королева воліла, щоб члени королівської сім'ї носили лише прозорий, тілесний або дуже світло-рожевий лак для нігтів.

Фото: Скриншот

З огляду на те, які трендсеттери сучасні королівські дами, не дивно, що це правило досить часто порушується.

Меган Маркл викликала легке хвилювання, коли пофарбувала нігті темним непрозорим лаком на церемонії British Fashion Awards у 2018 році. Кейт Міддлтон також фарбувала нігті пальців ніг для появи на червоній килимовій доріжці.

А принцеса Діана, порушниця королівських правил, часто носила червоний лак для нігтів на публіці — у тому числі в той день, коли вона вдягла свою чорну "сукню помсти", що стала культовою, в 1994 році.

Двоє прямих спадкоємців не можуть разом літати літаком

Згідно з королівським протоколом, двоє прямих спадкоємців престолу повинні летіти різними рейсами під час подорожі — про всяк випадок, якщо в дорозі станеться щось трагічне. Це означає, що король Чарльз і принц Вільям не можуть літати разом.

Фото: Getty Images

Коли принцу Джорджу виповниться 12 років, йому також доведеться почати літати окремо від батька. У минулому Кембриджі часто літали зі своїми дітьми, але зазвичай отримували цей спеціальний дозвіл від королеви.

Морепродукти не можна замовляти в ресторанах

Є кілька протоколів, присвячених тому, що члени королівської родини можуть і не можуть їсти в ресторанах, але найважливіше це молюски.

Причина? Молюски становлять вищий ризик харчового отруєння, ніж більшість інших продуктів, і сім'я повинна залишатися в доброму здоров'ї.

Не можна позіхати

За словами сера Вільяма Гезелтайна, колишнього особистого секретаря королеви, принцеса Діана вважала, що ці довгі періоди сидіння й очікування часу сну були "агонією".

[ + – ] Принц Чарльз і принцеса Діана Фото: Getty Images

"Усі сиділи та розмовляли у вітальні близько години, — сказав Гезелтін авторці Джульєт Ріден у своїй книзі "Королівські особи в Австралії". — І Діана була доведена до таких крайнощів, що перепрошувала та лягала спати, що вважалося досить поганим тоном — лягати спати раніше за королеву".

Харчові обмеження

З тієї ж причини сім'ї також не рекомендується замовляти м'ясо, приготоване з кров'ю, пити воду з-під крана в зарубіжних країнах і їсти занадто гостру їжу.

Фото: Twitter Jeff Bezos

Коли королева суворо дотримувалася цих правил, Чарльз, як повідомляється, обходить правила й іноді насолоджується стравою з молюсків.

Правило проти носіння хутра

Це правило сягає корінням у далеке минуле — фактично близько 685 років тому, коли король Едуард III прийняв Закон про хутро 1337 року.

Закон фактично заборонив усім, окрім лицарів і священнослужителів, носити хутро як частину свого одягу.

[ + – ] Королева-консорт Камілла Фото: Getty Images

Це ще одне правило, яке часто порушується. І королева, і Камілла, герцогиня Корнуольська, були помічені в хутряних шапках на Різдво 2010 року, на превелике незадоволення груп захисту прав тварин по всій Великобританії.

За словами її королівського костюмера, королева перестала носити новий одяг із хутром у 2019 році та потім просила дизайнерів використовувати лише штучне хутро.

Вони мають вести облік кожного подарунка, який отримують

У членів королівської сім'ї є багато правил, яких слід дотримуватися, коли справа доходить до дарування й отримання подарунків, починаючи від людей, від яких вони повинні відмовлятися від подарунків, і закінчуючи грошовою вартістю подарунків, які вони можуть залишити собі.

Фото: Getty Images

Але незалежно від подарунка всі предмети необхідно заносити в журнал. Згідно з політикою Королівського двору щодо подарунків, "офіційні подарунки повинні відзначатися скрізь, де це можливо, реєструватися та постійно відстежуватися".

Відстеження кожного подарунка, який ви отримуєте, звучить стомливим, але записи часто дозволяють провести цікаву розмову.

Букінгемський палац часто публікує список офіційних подарунків, які королівська сім'я отримує щороку, і записи, м'яко кажучи, дивовижні. Серед найдивніших предметів — автомат, 12 коробок манго, докторська дисертація та живі лінивці з Бразилії.

Коли монарх перестане їсти, ви також перестанете їсти

Не дивно, що існує багато правил, яких слід дотримуватися, обідаючи з її чи його величністю.

Одне з найважливіших правил полягає в тому, що сотрапезники повинні повторювати поведінку монарха протягом усієї трапези, тому, якщо государ кладе ніж і вилку, це означає, що ви теж перестали їсти.

Етикет губної помади

Інший обідній етикет для членів королівської сім'ї вимагає тримати столове срібло в правильній руці (ніж у правій руці, вилка в лівій) і розмовляти лише з людьми, які сидять безпосередньо поруч із ними.

Члени королівської сім'ї з помадою на губах також повинні намагатися завжди пити з одного місця на своїй чашці, щоб не розмазувати косметику по склу більше, ніж це необхідно.

Весільні букети повинні містити мирт

Квіти мирту символізують успіх у коханні та шлюбі, тому цілком логічно, що королівські особи хочуть, щоб вони були включені до їхніх весільних букетів.

Фото: Getty Images

Традиція включати гілочки мирту в букети розпочалася з королеви Вікторії та помітно відродилася на весіллі Кейт Міддлтон у 2011 році.

Принцеса Беатріс також дотримувалася цього чарівного правила, коли вийшла заміж у 2020 році.

Поряд із гілочками мирту в її квітковій композиції були жасмин, запашний горошок, троянди й інші квіти.