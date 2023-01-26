Дэвид и Виктория Бекхэм построили уличные туалеты в своем имении за 12 миллионов фунтов

Уличные туалеты предназначаются для гостей, чтобы им "не приходилось возвращаться в дом".

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Уличные туалеты предназначаются для гостей, чтобы им "не приходилось возвращаться в дом".

Дэвид и Виктория Бекхэм добавили уличные туалеты в свой особняк в Котсуолде стоимостью 12 миллионов фунтов стерлингов, чтобы "гостям не приходилось возвращаться в дом". Судя по словам инсайдера, сам Дэвид попросил спроектировать деревянный туалетный блок подальше от главного дома. Об этом пишет The Sun.

Бекхэмы, как сообщает инсайдер, построили "объект" на свежем воздухе рядом со своим деревянным флигелем на территории своего фермерского дома в Чиппинг-Нортоне, Оксфордшир.

[ + – ] Дэвид Бекхэм в своем загородном доме Фото: Instagram davidbeckham

Бывший футболист и модельер, 48 лет, хотели, чтобы их гости не возвращались в главный особняк во время роскошных вечеринок.

Друг пары рассказал, что деревянные туалеты были построены "для удобства гостей".

"Дэвид и Виктория любят устраивать вечеринки возле своего озера, но стало утомительно ходить туда-сюда до дома, чтобы сходить в туалет, когда напитки текут рекой. Дэвид попросил архитектора спроектировать деревянный туалетный блок за уличной кухней", — рассказал друг семьи.

Дэвид и Виктория купили дом в Чиппинг-Нортоне за 6 миллионов фунтов стерлингов в 2017 году, но теперь считается, что он стоит 12 миллионов фунтов стерлингов.

Они вложили в свою деревенскую недвижимость немало денег. Теперь на территории имения есть сауна, небольшой бассейн, футбольное поле, тренажерный зал, бассейн и сафари-палатка стоимостью 50 000 фунтов стерлингов на территории для развлечений. И даже пасека.

[ + – ] Дэвид Бекхэм в своем загородном доме Фото: Instagram davidbeckham

Тем не менее, ранее инсайдеры сообщили, что Бекхэмы планируют продать свой дом мечты, потому что там стало слишком шумно.

Говорят, что пара, которая по выходным уезжает в Котсуолд из своего особняка в западном Лондоне стоимостью 25 миллионов фунтов стерлингов, ищет другую недвижимость или землю неподалеку от старинной живописной деревни Грейт-Тью.

Виной всему стал загородный клуб Soho Farmhouse, очень популярный у знаменитостей. В разное время его часто посещали Меган Маркл, Том Круз и Джеймс Корден. А дорога к нему пролегает прямо мимо недвижимости Бекхэмов.

Напомним, пока Бекхэмы ищут новую недвижимость, долг бренда Виктории Бекхэм растет. И он достиг уже 66 миллионов фунтов стерлингов.