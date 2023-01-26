Девід і Вікторія Бекхем побудували вуличні туалети у своєму маєтку за 12 мільйонів фунтів

Вуличні туалети призначаються для гостей, щоб їм "не доводилося повертатися у будинок".

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Вуличні туалети призначаються для гостей, щоб їм "не доводилося повертатися у будинок".

Девід і Вікторія Бекхем додали вуличні туалети у свій маєток у Котсуолді вартістю 12 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб "гостям не доводилося повертатися у будинок". Судячи зі слів інсайдера, сам Девід попросив спроєктувати дерев'яний туалетний блок подалі від головного будинку. Про це пише The Sun.

Бекхеми, як повідомляє інсайдер, збудували "об'єкт" на свіжому повітрі поряд зі своїм дерев'яним флігелем на території свого фермерського будинку в Чіппінг-Нортоні, Оксфордшир.

[ + – ] Девід Бекхем у своєму заміському будинку Фото: Instagram davidbeckham

Колишній футболіст і модельєр, 48 років, хотіли, щоб їхні гості не поверталися у головний маєток під час розкішних вечірок.

Друг пари розповів, що дерев'яні туалети були збудовані "для зручності гостей".

"Девід і Вікторія люблять влаштовувати вечірки біля свого озера, але це втомлює ходити туди-сюди в будинок, щоб сходити в туалет, коли напої течуть рікою. Девід попросив архітектора спроєктувати дерев'яний туалетний блок за вуличною кухнею", — розповів друг сім'ї.

Девід і Вікторія купили будинок у Чіппінг-Нортоні за 6 мільйонів фунтів стерлінгів у 2017 році, але тепер вважається, що він коштує 12 мільйонів фунтів стерлінгів.

Вони вклали у свою сільську нерухомість чимало грошей. Тепер на території маєтку є сауна, невеликий басейн, футбольне поле, тренажерний зал, басейн і сафарі-намет вартістю 50 000 фунтів стерлінгів на території для розваг. І навіть пасіка.

[ + – ] Девід Бекхем у своєму заміському будинку Фото: Instagram davidbeckham

Проте раніше інсайдери повідомили, що Бекхеми планують продати свій будинок мрії, бо там стало надто галасливо.

Кажуть, що пара, яка на вихідні їде в Котсуолд зі свого маєтка в західному Лондоні вартістю 25 мільйонів фунтів стерлінгів, шукає іншу нерухомість або землю неподалік старовинного мальовничого села Грейт-Тью.

Провиною всьому став заміський клуб Soho Farmhouse, дуже популярний у знаменитостей. У різні часи його часто відвідували Меган Маркл, Том Круз і Джеймс Корден. А дорога до нього пролягає прямо повз нерухомість Бекхемів.

Нагадаємо, поки Бекхеми шукають нову нерухомість, борг бренду Вікторії Бекхем зростає. І він сягнув уже 66 мільйонів фунтів стерлінгів.