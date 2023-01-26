Восемь детей знаменитой октомамы Нади Сулеман отпраздновали 14-летие

Дети Сулеман были первыми в мире выжившими восьмерняшками.

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Восьми детям знаменитой октомамы Нади Сулеман исполнилось 14 лет. Надя прославилась в 2009 году, когда выносила и родила сразу восьмерых детей. Притом, что у нее уже было шестеро детей. Надя не сходила с первых страниц таблоидов и раздавала интервью, не забыв упомянуть, что всегда мечтала быть похожей на Анджелину Джоли внешне. С той поры она перестала появляться в шоу и ведет обычную жизнь многодетной матери. Об этом пишет Daily Mail.

История Нади Сулеман в свое время была даже более популярной, чем истории из жизни звезд. Мать-одиночка, которая решила выносить и родить сразу восемь детей расколола общественность на два лагеря. Одни ее поддерживали, вторые считали, что она поступила безответственно.

[ + – ] Знаменитые восьмерняшки отпраздновали 14-летие Фото: Instagram nataliesuleman

Люди даже выходили на улицы с протестами, считая, что их налоги не должны идти на содержание Нади и ее детей.

Сулеман забеременела в результате процедуры ЭКО. В 2001 году она родила первого ребенка, на следующий год – еще одного. Она продолжила лечение ЭКО, что привело к еще трем беременностям (включая одну пару разнояйцевых близнецов).

В 2009 году у звезды родились восьмерняшки. По ее словам, доктор Майкл Камрава, который с тех пор лишился медицинской лицензии и переехал из Соединенных Штатов, является причиной того, что у нее так много детей.

"Мой доктор ввел меня в заблуждение", — заявила тогда Сулеман. Она считала, что у нее будет только двое детей.

Но Камрава подсадил 12 эмбрионов, что было против медицинских правил. Он позже утверждал, что предлагал Наде удалить "лишние" эмбрионы, но она сама приняла решение выносить всех восьмерых.

[ + – ] В свое время Надя Сулеман была завсегдатаем телешоу

После рождения восьмерняшек Надя была частой гостьей шоу, приходила даже к Опре Уинфри. Но заработать на своей известности у нее не получилось. В итоге ее обвинили в неуплате налогов. В итоге ей пришлось сниматься в фильмах для взрослых и выступать в стриптиз-клубах, чтобы заработать. К тому же трое из ее 14 детей больны и им требуется постоянный уход.

Теперь скандальная октомама, подражавшая Анджелине Джоли, живет скромной жизнью многодетной матери и пытается избавиться от дурной репутации "октомамы", преследовавшей ее долгие годы. Она стала веганкой и ходит в церковь.

"Думаете, моя жизнь была похожа на кусок торта? Нет. Она была похожа непонятно на что. И, несмотря на то, что я была глупой, я ни о чем не жалею. Радость материнства перекрывает все минусы", — говорила она в одном из интервью.

Напомним, два года назад жительница ЮАР утверждала, что родила десятерых детей. Но малышей так и не показали журналистам, так что уверенности, что это правда случилось, нет.

А в 25-летняя женщина родила сразу четырех мальчиков и пятерых девочек. Дети родились благодаря кесаревому сечению.