Вісім дітей знаменитої октомами Наді Сулеман відсвяткували 14-річчя

Діти Сулеман були першими у світі вісімняшками, котрі вижили.

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Восьми дітям знаменитої октомами Наді Сулеман виповнилося 14 років. Надя прославилася у 2009 році, коли виносила та народила одразу вісьмох дітей. При тому, що вона вже мала шістьох дітей. Надя не сходила з перших сторінок таблоїдів і роздавала інтерв'ю, не забувши згадати, що завжди мріяла бути схожою на Анджеліну Джолі зовні. З того часу вона перестала з'являтися в шоу і веде звичайне життя багатодітної матері. Про це пише Daily Mail.

Історія Наді Сулеман свого часу була навіть популярнішою, ніж історії із життя зірок. Мати-одиначка, яка вирішила виносити та народити одразу вісім дітей розколола громадськість на два табори. Одні її підтримували, другі вважали, що вона вчинила безвідповідально.

[ + – ] Відомі вісімнята відсвяткували 14-річчя Фото: Instagram nataliesuleman

Люди навіть виходили на вулиці з протестами, вважаючи, що їхні податки не повинні йти на утримання Наді та її дітей.

Сулеман завагітніла внаслідок процедури ЕКЗ. У 2001 році вона народила першу дитину, в наступному році — ще одну. Вона продовжила лікування ЕКЗ, що призвело до ще трьох вагітностей (враховуючи одну пару різнояйцевих близнюків).

У 2009 році у зірки народилися вісімнята. За її словами, лікар Майкл Камрава, який відтоді втратив медичну ліцензію і переїхав зі Сполучених Штатів, є причиною того, що має так багато дітей.

"Мій лікар ввів мене в оману", — заявила тоді Сулеман. Вона вважала, що матиме лише двох дітей.

Але Камрава підсадив 12 ембріонів, що проти медичних правил. Він пізніше стверджував, що пропонував Наді видалити "зайві" ембріони, але вона сама вирішила виносити всіх вісьмох.

[ + – ] Свого часу Надя Сулеман була завсідником телешоу

Після народження вісімнят Надя була частою гостею шоу, приходила навіть до Опри Вінфрі. Але заробити на своїй популярності їй не вдалося. Зрештою її звинуватили у несплаті податків. Унаслідок чого їй довелося зніматися у фільмах для дорослих і виступати у стриптиз-клубах, щоб заробити. До того ж троє з її 14 дітей хворі і їм потрібен постійний догляд.

Тепер скандальна октомама, яка наслідувала Анджеліну Джолі, живе скромним життям багатодітної матері і намагається позбавитися поганої репутації "октомами", яка переслідувала її довгі роки. Вона стала веганкою і ходить до церкви.

"Думаєте, моє життя було схоже на шматок торта? Ні. Воно була схоже незрозуміло на що. І, незважаючи на те, що я була дурною, я ні про що не шкодую. Радість материнства перекриває всі мінуси", — говорила вона в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, два роки тому мешканка ПАР стверджувала, що народила десяти дітей. Але малюків так і не показали журналістам, тож впевненості, що це правда сталося, немає.

А у 25-річна жінка народила одразу чотирьох хлопчиків і п'ятьох дівчаток. Діти народилися завдяки кесаревому розтину.