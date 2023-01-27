27 января 2023 года: День Нины - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя брать в долг деньги и лучше отказаться от принятия важных решений.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобной Нины – христианской святой, просветительницы Грузии.
Что нельзя делать 27 января:
- брать деньги в долг
- одалживать деньги
- принимать важные решения
Народные приметы и поверья:
- белые облака обещают мороз
- если деревья покрылись инеем — быть теплу
- если в морозный день пошел снег — к потеплению
- если утром ворона раскаркалась — к морозу
- петухи спозаранку закричали в морозный день — холод скоро отступит
Родились сегодня:
1756 — Вольфганг Амадей Моцарт, великий австрийский композитор, органист, пианист
1832 — Льюис Кэрролл (наст. имя Чарльз Лютвидж Доджсон), английский писатель, математик и философ, автор "Алисы в стране чудес"
День ангела празднуют:
Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Геласий, Домн, Давид, Евсевий, Иеремия, Иван, Ипатий, Илья, Иосиф, Исаак, Исаия, Макарий, Марк, Маркелл, Моисей, Нина, Орион, Павел, Пафнутий, Прокл, Савва, Сергей, Стефан, Феодул
Также в этот день:
1945 — войсками 59-й и 60-й армий 1-го Украинского фронта освобождены узники концлагеря в Освенциме (Польша)
1948 — начало продаж в США магнитофонов (Wire Recording, 149$)