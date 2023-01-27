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Стиль жизни

27 января 2023 года: День Нины - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя брать в долг деньги и лучше отказаться от принятия важных решений.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память преподобной Нины – христианской святой, просветительницы Грузии.

Что нельзя делать 27 января:

  • брать деньги в долг
  • одалживать деньги
  • принимать важные решения

Народные приметы и поверья:

  • белые облака обещают мороз
  • если деревья покрылись инеем — быть теплу
  • если в морозный день пошел снег — к потеплению
  • если утром ворона раскаркалась — к морозу
  • петухи спозаранку закричали в морозный день — холод скоро отступит

Родились сегодня:

1756 — Вольфганг Амадей Моцарт, великий австрийский композитор, органист, пианист

1832 — Льюис Кэрролл (наст. имя Чарльз Лютвидж Доджсон), английский писатель, математик и философ, автор "Алисы в стране чудес"

День ангела празднуют:

Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Геласий, Домн, Давид, Евсевий, Иеремия, Иван, Ипатий, Илья, Иосиф, Исаак, Исаия, Макарий, Марк, Маркелл, Моисей, Нина, Орион, Павел, Пафнутий, Прокл, Савва, Сергей, Стефан, Феодул

Также в этот день:

1945 — войсками 59-й и 60-й армий 1-го Украинского фронта освобождены узники концлагеря в Освенциме (Польша)

1948 — начало продаж в США магнитофонов (Wire Recording, 149$)