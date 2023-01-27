27 січня 2023 року: День Ніни – чого сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна позичати гроші й краще відмовитися від ухвалення важливих рішень.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобної Ніни — християнської святої, просвітительки Грузії.

Чого не можна робити 27 січня:

брати гроші у борг;

давати гроші в борг;

ухвалювати важливі рішення.

Народні прикмети та повір'я:

білі хмари обіцяють мороз

якщо дерева вкрилися інеєм — бути теплу

якщо у морозний день пішов сніг — до потепління

якщо вранці ворона розкаркалася — до морозу

півні зранку закричали в морозний день — холод незабаром відступить.

Народилися сьогодні:

1756 — Вольфганг Амадей Моцарт, великий австрійський композитор, органіст, піаніст

1832 — Льюїс Керролл (справжнє ім'я Чарльз Лютвідж Доджсон), англійський письменник, математик і філософ, автор "Аліси в країні чудес"

День ангела святкують:

Агнія, Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Геласій, Домн, Давид, Євсевій, Єремія, Іван, Іпатій, Ілля, Йосип, Ісаак, Ісая, Макарій, Марк, Маркелл, Мойсей, Ніна, Оріон, Павло, Пафнутій, Прокл, Сава, Сергій, Стефан, Феодул

Також у цей день:

1945 — військами 59-ї та 60-ї армій 1-го Українського фронту звільнено в'язнів концтабору в Освенцимі (Польща)

1948 — початок продажів в США магнітофонів (Wire Recording, 149$)