27 січня 2023 року: День Ніни – чого сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна позичати гроші й краще відмовитися від ухвалення важливих рішень.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобної Ніни — християнської святої, просвітительки Грузії.
Чого не можна робити 27 січня:
- брати гроші у борг;
- давати гроші в борг;
- ухвалювати важливі рішення.
Народні прикмети та повір'я:
- білі хмари обіцяють мороз
- якщо дерева вкрилися інеєм — бути теплу
- якщо у морозний день пішов сніг — до потепління
- якщо вранці ворона розкаркалася — до морозу
- півні зранку закричали в морозний день — холод незабаром відступить.
Народилися сьогодні:
1756 — Вольфганг Амадей Моцарт, великий австрійський композитор, органіст, піаніст
1832 — Льюїс Керролл (справжнє ім'я Чарльз Лютвідж Доджсон), англійський письменник, математик і філософ, автор "Аліси в країні чудес"
День ангела святкують:
Агнія, Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Геласій, Домн, Давид, Євсевій, Єремія, Іван, Іпатій, Ілля, Йосип, Ісаак, Ісая, Макарій, Марк, Маркелл, Мойсей, Ніна, Оріон, Павло, Пафнутій, Прокл, Сава, Сергій, Стефан, Феодул
Також у цей день:
1945 — військами 59-ї та 60-ї армій 1-го Українського фронту звільнено в'язнів концтабору в Освенцимі (Польща)
1948 — початок продажів в США магнітофонів (Wire Recording, 149$)