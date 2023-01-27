Мошенница Анна Делви станет звездой собственного реалити-шоу

Анна Сорокина все еще находится под домашним арестом и ей запрещено вести соцсети.

Related video

Известная мошенница Анна Сорокина, которая прославилась под выдуманной фамилией Делви, снимется в собственном реалити-шоу Delvey’s Dinner Club ("Обеденный клуб Делви"). Она будет устраивать в своей квартире в Нью-Йорке званые обеды для знаменитостей и вести вести с ними "откровенные беседы, где нет запрещенных тем". Об этом пишет Forbes.

Анна Делви все еще находится под домашним арестом с октября прошлого года. И покидать свою квартиру в Нью-Йорке она может только, чтобы отмечаться у своего инспектора. Также она не должна снимать электронный браслет. До этого она содержалась в центре временного содержания иммиграционной и таможенной службы США.

Ей запрещено пользоваться соцсетями. Но про реалити-шоу ничего не сказано, так что она наняла агента и будет зарабатывать на своей популярности.

[ + – ] Анна Делви у своей квартиры в Нью-Йорке Фото: Getty Images

В рамках своего шоу Делви будет устраивать званые обеды для актеров, музыкантов, светских деятелей, журналистов и других "уважаемых гостей" и вести с ними "откровенные беседы, где нет запрещенных тем".

Во время своих званых обедов Анна Сорокина, или Делви будет обсуждать с гостями свой опыт пребывания в тюрьме, свои планы на будущее и попытки восстановить свою репутацию.

Продюсированием шоу займется компания Butternut, которую, кроме прочих, создал известный телеведущий Джимми Киммел.

Напомним, Анна Сорокина, которая прославилась под именем Анна Делви, выдавала себя за богатую наследницу из Германии, обирая доверчивых жителей Нью-Йорка. Про нее сняли сериал "Изобретая Анну".

Делви была осуждена за мошенничество на сумму более 200 тысяч долларов в 2019 году, а весной 2021 года была направлена в центр временного содержания иммиграционной и таможенной службы США после досрочного освобождения.

После выхода сериала про ее персону в феврале 2022 года на Netflix, она стала популярной знаменитостью.

В октябре 2022 года Делви удалось сменить тюрьму на домашний арест, заплатив залог в 10 тысяч долларов.

Теперь она использует свою популярность и даже продает картины, на которые есть спрос. Она заработала уже более 340 тысяч долларов.