Шахрайка Анна Делві стане зіркою власного реаліті-шоу

Анна Сорокіна все ще перебуває під домашнім арештом, і їй заборонено вести соцмережі.

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Відома шахрайка Анна Сорокіна, яка прославилася під вигаданим прізвищем Делві, зніметься у власному реаліті-шоу Delvey's Dinner Club ("Обідній клуб Делві"). Вона влаштовуватиме у своїй квартирі в Нью-Йорку звані обіди для знаменитостей і вестиме з ними "відверті бесіди, де немає заборонених тем". Про це пише Forbes.

Анна Делві все ще перебуває під домашнім арештом із жовтня минулого року. І залишати свою квартиру в Нью-Йорку вона може лише відзначатися у свого інспектора. Також вона не повинна знімати браслет. До цього вона перебувала у центрі тимчасового утримання імміграційної та митної служби США.

Їй заборонено користуватись соцмережами. Але про реаліті-шоу нічого не сказано, тож вона найняла агента і зароблятиме на своїй популярності.

[ + – ] Анна Делві біля своєї квартири в Нью-Йорку Фото: Getty Images

У межах свого шоу Делві влаштовуватиме звані обіди для акторів, музикантів, світських діячів, журналістів та інших "шановних гостей" і вестиме з ними "відверті бесіди, де немає заборонених тем".

Під час своїх званих обідів Анна Сорокіна, або Делві обговорюватиме з гостями свій досвід перебування у в'язниці, свої плани на майбутнє та спроби відновити свою репутацію.

Продюсуванням шоу візьметься компанія Butternut, яку, крім інших, створив відомий телеведучий Джиммі Кіммел.

Нагадаємо, Анна Сорокіна, яка прославилася під ім'ям Анна Делві, видавала себе за багату спадкоємницю з Німеччини, обдираючи довірливих мешканців Нью-Йорка. Про неї зняли серіал "Вигадана Анна".

Делві засудили за шахрайство на суму понад 200 тисяч доларів у 2019 році, а навесні 2021 року перенаправили до центру тимчасового утримання імміграційної та митної служби США після дострокового звільнення.

Після виходу серіалу про її персону у лютому 2022 року на Netflix вона стала популярною знаменитістю.

У жовтні 2022 року Делві вдалося змінити в'язницю на домашній арешт, заплативши заставу у 10 тисяч доларів.

Тепер вона користується своєю популярністю і навіть продає картини, на які є попит. Вона заробила вже понад 340 тисяч доларів.