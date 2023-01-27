Японец перевоплотился в волка за 24 тысячи долларов (фото, видео)

Тору Уэда признается, что давно мечтал почувствовать себя животным.

Related video

32-летний дорожный инженер из Токио Тору Уэда прославился в Сети после того, как обзавелся гиперреалтстичным костюмом волка, отдав за него три миллиона иен (почти 24 тысячи долларов), пишет The Times.

По словам мужчины, который долгое время скрывал свое лицо от публики, в обличье хищника он не чувствует себя человеком и расслабляется дома. Свой костюм он носит только в пределах своего жилья. Иногда приглашает друзей и наряжается специально для них.

"Когда я надеваю свой костюм, я чувствую, что больше не человек. Я свободен от человеческих отношений. Всякие неурядицы, связанные с работой и прочим, я могу о них забыть", – пояснил он.

Уэда заказал костюм в специализированной компании Zeppet, которая занимается моделированием и пошивом костюмов и ростовых фигур для телевизионных рекламных роликов и фильмов.

Работа над заказом Тору продолжалась 50 дней, и клиент остался более чем доволен. Мужчина признался, что "поражен" конечным результатом.

"Когда я смотрю в зеркало, я вижу волка, и это очень трогательно. Я не оборотень – это какое-то чудовище, а я не чудовище", – подчеркнул он.

Когда Уэда заказывал костюм, то рассказал, что с детства очень любил животных и настолько был от реалистичных костюмов в восторге, что мечтал когда-нибудь почувствовать себя в шкуре зверя.

"На последней примерке я была поражен тем, как я преобразилась в зеркале. Это был момент, когда моя мечта сбылась. Мое условие заказа "выглядеть как настоящий волк, идущий на задних лапах" было трудным, если не сказать больше, но полный костюм выглядел именно так, как я себе представлял. Мало того, что технические характеристики полностью соответствовали всем моим предпочтениям, но и вентиляционная щель для комфорта пользователя, и устройства, которые позволяли владельцу надевать его без посторонней помощи, показали мне, что дизайнеры уделили большое внимание комфорту пользователя", – не нарадуется японец.

Во время создания костюма заказчик три раза приезжал на примерку, а также обменялся с компанией 40 электронными письмами. Фанат животных хотел, чтобы костюм волка был как можно более реалистичным, поэтому составил книгу с фотографиями этих существ.

[ + – ] Zeppet специализируется на пошиве ростовых кукол и гиперреалистичных костюмов животных

По данным Zeppet, которая находится в Токио, количество клиентов, заказывающих у них реалистичные костюмы, увеличилось. Чтобы привлечь еще больше клиентов, компания даже начала изготавливать костюмы-клоны домашних любимцев. За несколько тысяч долларов люди могут заказать репродукции своих умерших питомцев.

[ + – ] В прошлом году компания изготовила костюм колли

Об одном из клиентов компании Фокус писал ранее. В прошлом году японец потратил 15 тысяч долларов за костюм колли.