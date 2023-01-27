Японець перетворився на вовка за 24 тисячі доларів (фото, відео)

Тору Уеда зізнається, що давно мріяв відчути себе твариною.

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32-річний дорожній інженер із Токіо Тору Уеда прославився в мережі після того, як обзавівся гіперреалістичним костюмом вовка, віддавши за нього три мільйони ієн (майже 24 тисячі доларів), пише The Times.

За словами чоловіка, який довгий час приховував своє обличчя від публіки, у вигляді хижака він не почувається людиною та розслаблюється вдома. Свій костюм він носить лише в межах свого житла. Іноді запрошує друзів і вбирається спеціально для них.

"Коли я одягаю свій костюм, я відчуваю, що більше не людина. Я вільний від людських відносин. Будь-які негаразди, пов'язані з роботою та іншим, я можу про них забути", — пояснив він.

Уеда замовив костюм у спеціалізованій компанії Zeppet, яка займається моделюванням і пошиттям костюмів та ростових фігур для телевізійних рекламних роликів і фільмів.

Робота над замовленням Тору тривала 50 днів, і клієнт залишився більш ніж задоволений. Чоловік зізнався, що "вражений" кінцевим результатом.

"Коли я дивлюся в дзеркало, я бачу вовка, і це дуже зворушливо. Я не перевертень — це якесь чудовисько, а я не чудовисько", — наголосив він.

Коли Уеда замовляв костюм, то розповів, що з дитинства дуже любив тварин і настільки був у захваті від реалістичних костюмів, що мріяв колись відчути себе в шкурі звіра.

"На останній примірці я був вражений тим, як я перетворилася в дзеркалі. Це був момент, коли моя мрія збулася. Моя умова замовлення "мати вигляд справжнього вовка, що йде на задніх лапах" було важким, якщо не сказати більше, але повний костюм був саме таким, як я собі уявляв. Крім того, що технічні характеристики повністю відповідали всім моїм уподобанням, але й вентиляційна щілина для комфорту користувача, і пристрої, які дозволяли власнику надягати його без сторонньої допомоги, показали мені, що дизайнери приділили велику увагу комфорту користувача", — не натішиться японець.

Під час створення костюма замовник тричі приїжджав на примірку, а також обмінявся з компанією 40 електронними листами. Фанат тварин хотів, щоб костюм вовка був якомога реалістичнішим, тому склав книгу з фотографіями цих істот.

[ + – ] Zeppet спеціалізується на пошитті ростових ляльок і гіперреалістичних костюмів тварин

За даними Zeppet, яка розташована в Токіо, кількість клієнтів, які замовляють у них реалістичні костюми, побільшало. Щоб привабити ще більше клієнтів, компанія навіть почала виготовляти костюми-клони домашніх улюбленців. За кілька тисяч доларів люди можуть замовити репродукції своїх померлих вихованців.

[ + – ] Торік компанія виготовила костюм коллі

Про одного з клієнтів компанії Фокус писав раніше. Торік японець витратив 15 тисяч доларів за костюм коллі.