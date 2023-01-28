28 января 2023 года: Павлов день - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя начинать новые дела и пускать незнакомцев в дом.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память Павла Фивейского – первого христианского монаха и отшельника. В народе этот день называли Павлов день и именно 28 января считалось переломом зимы.
В мире 28 января — Международный день защиты персональных данных и Международный день мобилизации против ядерной войны
В Украине сегодня чтут память Героев Крут.
Что нельзя делать 28 января:
- знакомиться
- пускать незнакомцев в дом
- начинать новые дела
Народные приметы и поверья:
► ветер сегодня — весь год будет дождливым
► звездная ночь – к хорошему урожаю льна
► облака с севера – к морозам
► вьюга – к крепкому морозу ночью
► звезды с неба "сыплются" – к холодам
► снегири защебетали – к изменения погоды
► воробьи на деревьях сидят и не чирикают – к снегу
► вороны каркают – к оттепели, спрятались – к похолоданию
Родились сегодня:
1951 — Леонид Каденюк, украинский летчик-испытатель и космонавт, Герой Украины
День ангела празднуют:
Варлам, Гавриил, Герасим, Елена, Елпидий, Иван, Михаил, Павел, Пансофий, Прохор
Также в этот день:
1900 — в Лейпциге основан Немецкий футбольный союз
1985 — принятие Делийской декларации против ядерной войны