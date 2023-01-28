28 января 2023 года: Павлов день - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя начинать новые дела и пускать незнакомцев в дом.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память Павла Фивейского – первого христианского монаха и отшельника. В народе этот день называли Павлов день и именно 28 января считалось переломом зимы.

В мире 28 января — Международный день защиты персональных данных и Международный день мобилизации против ядерной войны

В Украине сегодня чтут память Героев Крут.

Что нельзя делать 28 января:

знакомиться

пускать незнакомцев в дом

начинать новые дела

Народные приметы и поверья:

► ветер сегодня — весь год будет дождливым

► звездная ночь – к хорошему урожаю льна

► облака с севера – к морозам

► вьюга ​​– к крепкому морозу ночью

► звезды с неба "сыплются" – к холодам

► снегири защебетали – к изменения погоды

► воробьи на деревьях сидят и не чирикают – к снегу

► вороны каркают – к оттепели, спрятались – к похолоданию

Родились сегодня:

1951 — Леонид Каденюк, украинский летчик-испытатель и космонавт, Герой Украины

День ангела празднуют:

Варлам, Гавриил, Герасим, Елена, Елпидий, Иван, Михаил, Павел, Пансофий, Прохор

Также в этот день:

1900 — в Лейпциге основан Немецкий футбольный союз

1985 — принятие Делийской декларации против ядерной войны