28 січня 2023: Павлів день — чого сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна розпочинати нові справи та пускати незнайомців у будинок.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Павла Фівейського — першого християнського ченця та самітника. В народі цей день називали Павлів день, і саме 28 січня вважалося переломом зими.

У світі 28 січня — Міжнародний день захисту персональних даних і Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни

В Україні сьогодні вшановують пам'ять Героїв Крут.

Чого не можна робити 28 січня:

знайомитися

пускати незнайомців у будинок

розпочинати нові справи

Народні прикмети й повір'я:

► вітер сьогодні — весь рік буде дощовим

► зоряна ніч — до хорошого врожаю льону

► хмари з півночі — до морозів

► завірюха — до міцного морозу вночі

► зірки з неба "сиплються" — до холодів

► снігурі защебетали — до зміни погоди

► горобці на деревах сидять і не цвірінькають — до снігу

► ворони каркають — до відлиги, сховалися — до похолодання

Народилися сьогодні:

1951 — Леонід Каденюк, український льотчик-випробувач і космонавт, Герой України

День ангела святкують:

Варлам, Гавриїл, Герасим, Олена, Єлпідій, Іван, Михайло, Павло, Пансофій, Прохор

Також у цей день:

1900 — у Лейпцигу заснували Німецьку футбольну спілку

1985 — ухвалення Делійської декларації проти ядерної війни