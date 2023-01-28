28 січня 2023: Павлів день — чого сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна розпочинати нові справи та пускати незнайомців у будинок.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Павла Фівейського — першого християнського ченця та самітника. В народі цей день називали Павлів день, і саме 28 січня вважалося переломом зими.
У світі 28 січня — Міжнародний день захисту персональних даних і Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни
В Україні сьогодні вшановують пам'ять Героїв Крут.
Чого не можна робити 28 січня:
- знайомитися
- пускати незнайомців у будинок
- розпочинати нові справи
Народні прикмети й повір'я:
► вітер сьогодні — весь рік буде дощовим
► зоряна ніч — до хорошого врожаю льону
► хмари з півночі — до морозів
► завірюха — до міцного морозу вночі
► зірки з неба "сиплються" — до холодів
► снігурі защебетали — до зміни погоди
► горобці на деревах сидять і не цвірінькають — до снігу
► ворони каркають — до відлиги, сховалися — до похолодання
Народилися сьогодні:
1951 — Леонід Каденюк, український льотчик-випробувач і космонавт, Герой України
День ангела святкують:
Варлам, Гавриїл, Герасим, Олена, Єлпідій, Іван, Михайло, Павло, Пансофій, Прохор
Також у цей день:
1900 — у Лейпцигу заснували Німецьку футбольну спілку
1985 — ухвалення Делійської декларації проти ядерної війни