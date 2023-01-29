29 января 2023 года: святого Петра - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя обижать животных, ходить на рыбалку и стирать одежду.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь поклоняется честным веригам апостола Петра. Он был известным руководителем веры Христовой и ее искренним последователем. Его однажды заковали в цепи и поместили в тюрьму за веру.
В ночь перед судом предстал перед ним Господь, разорвал цепи и вывел из заточения Петра. Когда узнали это чудо христиане, то взяли святые вериги, чтобы сохранить их как драгоценность.
Что нельзя делать 29 января:
- оскорблять домашних животных и скот
- ходить на рыбалку
- выносить сор из дома
- стирать одежду
Народные приметы и поверья:
- если на дворе в этот день метет метель, то лето будет дождливым
- северный ветер на День Петра — жди похолодания и морозов
- если 29 января выдается морозный день — лето будет жарким и засушливым
- если на данный момент осталось много запасов, значит, год будет урожайным
- если птицы летают очень низко, то скоро будут осадки
Родились сегодня:
1954 — Опра Уинфри, американская телеведущая, актриса, продюсер, общественный деятель
День ангела празднуют:
Петр, Максим, Леонила, Иван, Георгий, Нестор, Зосим
Также в этот день:
1804 — открытие Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, одного из старейших университетов восточной Европы
1886 — день рождения первого в мире бензинового автомобиля (Карл Бенц получил патент № 37435 на первое транспортное средство, работающее на бензине)
1896 — американский физик Э. Груббе первым в мире использовал радиоактивное излучение для лечения рака
1918 — бой большевиков-муравьевцев с киевскими студентами под Крутами
1919 — в США принята XVIII поправка к конституции, запрещающая производство, перевозку и продажу спиртных напитков
1927 — в Англии впервые появился отель с ванными комнатами
1960 — создана первая искусственная почка