29 января 2023 года: святого Петра - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя обижать животных, ходить на рыбалку и стирать одежду.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь поклоняется честным веригам апостола Петра. Он был известным руководителем веры Христовой и ее искренним последователем. Его однажды заковали в цепи и поместили в тюрьму за веру.

В ночь перед судом предстал перед ним Господь, разорвал цепи и вывел из заточения Петра. Когда узнали это чудо христиане, то взяли святые вериги, чтобы сохранить их как драгоценность.

Что нельзя делать 29 января:

оскорблять домашних животных и скот

ходить на рыбалку

выносить сор из дома

стирать одежду

Народные приметы и поверья:

если на дворе в этот день метет метель, то лето будет дождливым

северный ветер на День Петра — жди похолодания и морозов

если 29 января выдается морозный день — лето будет жарким и засушливым

если на данный момент осталось много запасов, значит, год будет урожайным

если птицы летают очень низко, то скоро будут осадки

Родились сегодня:

1954 — Опра Уинфри, американская телеведущая, актриса, продюсер, общественный деятель

День ангела празднуют:

Петр, Максим, Леонила, Иван, Георгий, Нестор, Зосим

Также в этот день:

1804 — открытие Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, одного из старейших университетов восточной Европы

1886 — день рождения первого в мире бензинового автомобиля (Карл Бенц получил патент № 37435 на первое транспортное средство, работающее на бензине)

1896 — американский физик Э. Груббе первым в мире использовал радиоактивное излучение для лечения рака

1918 — бой большевиков-муравьевцев с киевскими студентами под Крутами

1919 — в США принята XVIII поправка к конституции, запрещающая производство, перевозку и продажу спиртных напитков

1927 — в Англии впервые появился отель с ванными комнатами

1960 — создана первая искусственная почка