29 січня 2023 року: святого Петра – чого сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна ображати тварин, ходити на риболовлю та прати одяг.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква поклоняється чесним веригам апостола Петра. Він був відомим керівником віри Христової та її щирим послідовником. Його одного разу закували в кайдани та помістили до в'язниці за віру.
У ніч перед судом став перед ним Господь, розірвав ланцюги і вивів з ув'язнення Петра. Коли дізнались про це чудо християни, то взяли святі вериги, щоб зберегти їх як коштовність.
Чого не можна робити 29 січня:
- ображати свійських тварин та худобу;
- ходити на риболовлю;
- виносити сміття з дому;
- прати одяг.
Народні прикмети та повір'я:
- Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то весна буде морозною.
- північний вітер на День Петра — чекай на похолодання та морози.
- якщо 29 січня видається морозний день — літо буде спекотним і посушливим.
- якщо наразі залишилося багато запасів, то рік буде врожайним.
- якщо птахи літають дуже низько, то незабаром будуть опади.
Народилися сьогодні:
1954 — Опра Вінфрі, американська телеведуча, акторка, продюсерка, громадська діячка
День ангела святкують:
Петро, Максим, Леоніла, Іван, Георгій, Нестор, Зосим
Також у цей день:
1804 — відкриття Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, одного з найстаріших університетів східної Європи
1886 — день народження першого у світі бензинового автомобіля (Карл Бенц отримав патент № 37435 на перший транспортний засіб, що працює на бензині)
1896 — американський фізик Е. Груббе першим у світі використовував радіоактивне випромінювання для лікування раку
1918 — бій більшовиків-мурахівців із київськими студентами під Крутами
1919 — у США прийнято XVIII поправку до конституції, що забороняє виробництво, перевезення і продаж спиртних напоїв
1927 — в Англії вперше з'явився готель з ванними кімнатами
1960 — створена перша штучна нирка