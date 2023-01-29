29 січня 2023 року: святого Петра – чого сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна ображати тварин, ходити на риболовлю та прати одяг.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква поклоняється чесним веригам апостола Петра. Він був відомим керівником віри Христової та її щирим послідовником. Його одного разу закували в кайдани та помістили до в'язниці за віру.

У ніч перед судом став перед ним Господь, розірвав ланцюги і вивів з ув'язнення Петра. Коли дізнались про це чудо християни, то взяли святі вериги, щоб зберегти їх як коштовність.

Чого не можна робити 29 січня:

ображати свійських тварин та худобу;

ходити на риболовлю;

виносити сміття з дому;

прати одяг.

Народні прикмети та повір'я:

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то весна буде морозною.

північний вітер на День Петра — чекай на похолодання та морози.

якщо 29 січня видається морозний день — літо буде спекотним і посушливим.

якщо наразі залишилося багато запасів, то рік буде врожайним.

якщо птахи літають дуже низько, то незабаром будуть опади.

Народилися сьогодні:

1954 — Опра Вінфрі, американська телеведуча, акторка, продюсерка, громадська діячка

День ангела святкують:

Петро, Максим, Леоніла, Іван, Георгій, Нестор, Зосим

Також у цей день:

1804 — відкриття Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, одного з найстаріших університетів східної Європи

1886 — день народження першого у світі бензинового автомобіля (Карл Бенц отримав патент № 37435 на перший транспортний засіб, що працює на бензині)

1896 — американський фізик Е. Груббе першим у світі використовував радіоактивне випромінювання для лікування раку

1918 — бій більшовиків-мурахівців із київськими студентами під Крутами

1919 — у США прийнято XVIII поправку до конституції, що забороняє виробництво, перевезення і продаж спиртних напоїв

1927 — в Англії вперше з'явився готель з ванними кімнатами

1960 — створена перша штучна нирка