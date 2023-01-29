Доигралась. Universal Pictures назвала настоящую причину отмены съемок байопика о Мадонне

Universal Pictures дала зеленый свет на производство байопика в 2020 году, однако Мадонна не смогла за почти три года представить даже приблизительный сценарий картины.

Related video

Биографический фильм об американской поп-певице Мадонне, о планах на съемки которого говорилось еще с 2020 года, не будет запущен в производство. Причиной этого стал не тур к 40-летию творческой деятельности артистки, как утверждалось ранее, а ее неадекватное и вызывающее недоумение поведение в Instagram, сообщает The US Sun.

Студия Universal Pictures объявила о закрытии проекта после того, как Мадонна рассказала о своем туре. Сначала боссам не понравилось желание знаменитости иметь полный контроль над процессом, а публикация сомнительного контента в Instagram и вовсе переполнила чашу их терпения. "

"Мадонна не делала себе одолжений, ведя себя странно в социальных сетях на протяжении всего этого процесса. Она подписала контракт на создание этого фильма, и это должно было стать для нее сигналом прекратить цирковые выходки, перестать гоняться за лайками и просто взяться за дело и привести этот фильм в форму. Боссы студии следили за тем, что Мадонна выкладывала в течение этих месяцев, когда она должна была писать сценарий, и чесали затылки", – рассказал инсайдер журналистам.

[ + – ] Подобные фото в Instagram Мадонны стали обычным явлением

Среди постов, которые больше всего ошеломили руководство проекта, – ее пост, где она пьет воду из собачьей миски, кадры, на которых певица позирует в кружевной балаклаве с хлыстом, фотографии с откровенными позами, в вызывающих нарядах. Кроме того, певица сбила многих людей с толку постом в октябре, в котором она заявила, что является лесбиянкой, прежде чем сделать "признание", что она никогда не была обрезана.

[ + – ] Эпатаж Мадонны боссы Universal Pictures не оценили

Руководителям Universal не нравилось видеть, казалось бы, бесконечные сообщения, когда она должна была сосредоточиться на написании и кастинге биографического фильма.

Главную роль в новом байопике должна была сыграть звезда "Озарка" Джулия Гарнер, обладательница "Золотого глобуса" и премии "Эмми". Она прошла изнурительный отбор, а ее соперницами по кастингу были Сидни Суини и Флоренс Пью. Кастин больше смахивал на учебный лагерь, где участница по 11 часов проводили за занятиями хореографией с Мадонной и прослушивались у нее.

За последние три года звезда сменила трех сценаристов, в том числе оскароносного Диабло Коли, который уволился в апреле 2021 года, заявив, что с Мадонной "слишком сложно работать".

"У меня очень длинный сценарий, который мне очень трудно сделать короче". Я сокращала его, но это все равно, что отрубать себе конечности", – признавалась певица.

Теперь, когда вопрос съемок закрыт, Мадонна имеет все возможности сосредоточится на туре. Согласно пресс-релизу, The Celebration Tour "перенесет нас в творческое путешествие Мадонны через четыре десятилетия и отдает дань уважения городу Нью-Йорку, где началась ее музыкальная карьера".

Изначально планировалось, что будет 35 концертов как в Северной Америке, так и в Европе, но в свете большого спроса со стороны фанатов было добавлено еще несколько выступлений.

Тур начнется в Ванкувере 15 июля и продлится до 2023 года, завершившись выступлением на Kia Forum в Инглвуде в Лос-Анджелесе 8 января следующего года.

Напомним, ранее Фокус писал, что Мадонна появилась в образах Богоматери и Иисуса на страницах Vanity Fair.