Доигралась. Universal Pictures назвала настоящую причину отмены съемок байопика о Мадонне
Universal Pictures дала зеленый свет на производство байопика в 2020 году, однако Мадонна не смогла за почти три года представить даже приблизительный сценарий картины.
Биографический фильм об американской поп-певице Мадонне, о планах на съемки которого говорилось еще с 2020 года, не будет запущен в производство. Причиной этого стал не тур к 40-летию творческой деятельности артистки, как утверждалось ранее, а ее неадекватное и вызывающее недоумение поведение в Instagram, сообщает The US Sun.
Студия Universal Pictures объявила о закрытии проекта после того, как Мадонна рассказала о своем туре. Сначала боссам не понравилось желание знаменитости иметь полный контроль над процессом, а публикация сомнительного контента в Instagram и вовсе переполнила чашу их терпения. "
"Мадонна не делала себе одолжений, ведя себя странно в социальных сетях на протяжении всего этого процесса. Она подписала контракт на создание этого фильма, и это должно было стать для нее сигналом прекратить цирковые выходки, перестать гоняться за лайками и просто взяться за дело и привести этот фильм в форму. Боссы студии следили за тем, что Мадонна выкладывала в течение этих месяцев, когда она должна была писать сценарий, и чесали затылки", – рассказал инсайдер журналистам.
Среди постов, которые больше всего ошеломили руководство проекта, – ее пост, где она пьет воду из собачьей миски, кадры, на которых певица позирует в кружевной балаклаве с хлыстом, фотографии с откровенными позами, в вызывающих нарядах. Кроме того, певица сбила многих людей с толку постом в октябре, в котором она заявила, что является лесбиянкой, прежде чем сделать "признание", что она никогда не была обрезана.
Руководителям Universal не нравилось видеть, казалось бы, бесконечные сообщения, когда она должна была сосредоточиться на написании и кастинге биографического фильма.
Главную роль в новом байопике должна была сыграть звезда "Озарка" Джулия Гарнер, обладательница "Золотого глобуса" и премии "Эмми". Она прошла изнурительный отбор, а ее соперницами по кастингу были Сидни Суини и Флоренс Пью. Кастин больше смахивал на учебный лагерь, где участница по 11 часов проводили за занятиями хореографией с Мадонной и прослушивались у нее.
За последние три года звезда сменила трех сценаристов, в том числе оскароносного Диабло Коли, который уволился в апреле 2021 года, заявив, что с Мадонной "слишком сложно работать".
"У меня очень длинный сценарий, который мне очень трудно сделать короче". Я сокращала его, но это все равно, что отрубать себе конечности", – признавалась певица.
Теперь, когда вопрос съемок закрыт, Мадонна имеет все возможности сосредоточится на туре. Согласно пресс-релизу, The Celebration Tour "перенесет нас в творческое путешествие Мадонны через четыре десятилетия и отдает дань уважения городу Нью-Йорку, где началась ее музыкальная карьера".
Изначально планировалось, что будет 35 концертов как в Северной Америке, так и в Европе, но в свете большого спроса со стороны фанатов было добавлено еще несколько выступлений.
Тур начнется в Ванкувере 15 июля и продлится до 2023 года, завершившись выступлением на Kia Forum в Инглвуде в Лос-Анджелесе 8 января следующего года.
Напомним, ранее Фокус писал, что Мадонна появилась в образах Богоматери и Иисуса на страницах Vanity Fair.