Догралася. Universal Pictures назвала справжню причину скасування зйомок байопіка про Мадонну

Universal Pictures дала зелене світло на виробництво байопіку в 2020 році, проте Мадонна не змогла за майже три роки представити навіть приблизний сценарій картини.

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Біографічний фільм про американську поп-співачку Мадонну, про плани на зйомки якого йшлося ще з 2020 року, не буде запущено у виробництво. Причиною цього став не тур до 40-річчя творчої діяльності артистки, як стверджувалося раніше, а її неадекватна та дивна поведінка в Instagram, повідомляє The US Sun.

Студія Universal Pictures оголосила про закриття проєкту після того, як Мадонна розповіла про свій тур. Спочатку босам не сподобалося бажання знаменитості мати повний контроль над процесом, а публікація сумнівного контенту в Instagram узагалі переповнила чашу їхнього терпіння.

"Мадонна не робила собі послуг, поводячись дивно в соціальних мережах протягом усього цього процесу. Вона підписала контракт на створення цього фільму, і це мало стати для неї сигналом припинити циркові витівки, перестати ганятися за лайками і просто взятися за справу та привести цей фільм у форму. Боси студії стежили за тим, що Мадонна викладала протягом цих місяців, коли вона мала писати сценарій, і чухали потилиці", – розповів інсайдер журналістам.

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Серед дописів, які найбільше приголомшили керівництво проєкту, – її допис, де вона п'є воду із собачої миски, кадри, на яких співачка позує в мереживній балаклаві з батогом, фото з відвертими позами, у відвертих нарядах. Крім того, співачка збила багатьох людей з пантелику дописом у жовтні, в якому вона заявила, що є лесбіянкою, перш ніж зробити "зізнання", що вона ніколи не була обрізана.

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Керівникам Universal не подобалося бачити, здавалося б, нескінченні повідомлення, коли вона мала зосередитися на написанні та кастингу біографічного фільму.

Головну роль у новому байопіку мала зіграти зірка "Озарка" Джулія Гарнер, володарка "Золотого глобуса" та премії "Еммі". Вона пройшла виснажливий відбір, а її суперницями по кастингу були Сідні Свіні та Флоренс П'ю. Кастинг більше скидався на навчальний табір, де учасниця по 11 годин проводили за заняттями хореографією з Мадонною та прослуховувалися у неї.

За останні три роки зірка змінила трьох сценаристів, зокрема оскароносного Діабло Колі, який звільнився у квітні 2021 року, заявивши, що з Мадонною "занадто складно працювати".

"У мене дуже довгий сценарій, який мені дуже важко зробити коротшим". Я скорочувала його, але це все одно, що відрубувати собі кінцівки", – зізнавалася співачка.

Тепер, коли питання зйомок закрите, Мадонна має змогу зосередитися на турі. Згідно з пресрелізом, The Celebration Tour "перенесе нас у творчу подорож Мадонни через чотири десятиліття і віддасть шану місту Нью-Йорку, де розпочалася її музична кар'єра".

Спочатку планувалося, що буде 35 концертів як у Північній Америці, так і в Європі, але у світлі попиту з боку фанатів було додано ще кілька виступів.

Тур розпочнеться у Ванкувері 15 липня і триватиме до 2023 року, завершившись виступом на Kia Forum в Інглвуді в Лос-Анджелесі 8 січня наступного року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Мадонна з'явилася в образах Богоматері та Ісуса на сторінках Vanity Fair.