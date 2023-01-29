Догралася. Universal Pictures назвала справжню причину скасування зйомок байопіка про Мадонну
Universal Pictures дала зелене світло на виробництво байопіку в 2020 році, проте Мадонна не змогла за майже три роки представити навіть приблизний сценарій картини.
Біографічний фільм про американську поп-співачку Мадонну, про плани на зйомки якого йшлося ще з 2020 року, не буде запущено у виробництво. Причиною цього став не тур до 40-річчя творчої діяльності артистки, як стверджувалося раніше, а її неадекватна та дивна поведінка в Instagram, повідомляє The US Sun.
Студія Universal Pictures оголосила про закриття проєкту після того, як Мадонна розповіла про свій тур. Спочатку босам не сподобалося бажання знаменитості мати повний контроль над процесом, а публікація сумнівного контенту в Instagram узагалі переповнила чашу їхнього терпіння.
"Мадонна не робила собі послуг, поводячись дивно в соціальних мережах протягом усього цього процесу. Вона підписала контракт на створення цього фільму, і це мало стати для неї сигналом припинити циркові витівки, перестати ганятися за лайками і просто взятися за справу та привести цей фільм у форму. Боси студії стежили за тим, що Мадонна викладала протягом цих місяців, коли вона мала писати сценарій, і чухали потилиці", – розповів інсайдер журналістам.
Серед дописів, які найбільше приголомшили керівництво проєкту, – її допис, де вона п'є воду із собачої миски, кадри, на яких співачка позує в мереживній балаклаві з батогом, фото з відвертими позами, у відвертих нарядах. Крім того, співачка збила багатьох людей з пантелику дописом у жовтні, в якому вона заявила, що є лесбіянкою, перш ніж зробити "зізнання", що вона ніколи не була обрізана.
Керівникам Universal не подобалося бачити, здавалося б, нескінченні повідомлення, коли вона мала зосередитися на написанні та кастингу біографічного фільму.
Головну роль у новому байопіку мала зіграти зірка "Озарка" Джулія Гарнер, володарка "Золотого глобуса" та премії "Еммі". Вона пройшла виснажливий відбір, а її суперницями по кастингу були Сідні Свіні та Флоренс П'ю. Кастинг більше скидався на навчальний табір, де учасниця по 11 годин проводили за заняттями хореографією з Мадонною та прослуховувалися у неї.
За останні три роки зірка змінила трьох сценаристів, зокрема оскароносного Діабло Колі, який звільнився у квітні 2021 року, заявивши, що з Мадонною "занадто складно працювати".
"У мене дуже довгий сценарій, який мені дуже важко зробити коротшим". Я скорочувала його, але це все одно, що відрубувати собі кінцівки", – зізнавалася співачка.
Тепер, коли питання зйомок закрите, Мадонна має змогу зосередитися на турі. Згідно з пресрелізом, The Celebration Tour "перенесе нас у творчу подорож Мадонни через чотири десятиліття і віддасть шану місту Нью-Йорку, де розпочалася її музична кар'єра".
Спочатку планувалося, що буде 35 концертів як у Північній Америці, так і в Європі, але у світлі попиту з боку фанатів було додано ще кілька виступів.
Тур розпочнеться у Ванкувері 15 липня і триватиме до 2023 року, завершившись виступом на Kia Forum в Інглвуді в Лос-Анджелесі 8 січня наступного року.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Мадонна з'явилася в образах Богоматері та Ісуса на сторінках Vanity Fair.