30 января 2023 года: святого Антония - что сегодня нельзя делать?
Сегодня лучше не касаться острых предметов.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святого Антония. В народе этот праздник называют днем Антония-зимника или Антонины-половины, потому что считалось, что половина зимы уже позади.
Что нельзя делать 30 января:
- готовить и употреблять в пищу бобовые — могут быть проблемы со здоровьем
- выполнять тяжелую физическую работу
- вышивать, шить, вязать
- касаться острых предметов
Народные приметы и поверья:
- теплая погода — к сильным морозам
- оттепель — к ранней весне
- если солнце появилось в полдень — весна скоро придет, а если весь день идет снег, ждите поздней весны
- ночью облачно – к хорошему урожаю зерновых
- луна с круглыми рогами – к ясной погоде
- тихий и ясный день – к затяжным морозам
Родились сегодня:
1882 — Франклин Делано Рузвельт (ум. 1945), 32-й президент США (1933—1945)
1928 — Рут Браун (ум. 2006), певица и актриса, "королева-мать" американского блюза
1930 — Всеволод Нестайко (ум. 2014), украинский детский писатель
1930 — Джин Хэкмен, американский актер и писатель, обладатель двух "Оскаров", четырех "Золотых глобусов" и др. наград
День ангела празднуют:
Антоний, Антонина, Ахила, Виктор, Георгий, Иван, Мартирий, Павел, Феодосий
Также в этот день:
9 год до н. э. — освящение Алтаря Мира в Риме
1790 — в Англии впервые в мире была испробована на море спасательная шлюпка
1868 — в России опубликована книга Чарльза Дарвина об естественном отборе
1894 — Чарльз Кинг патентует изобретенный им отбойный молоток
1935 — американский сейсмолог Чарльз Рихтер предложил особую шкалу для измерения магнитуды землетрясений. Сегодня она известна как шкала Рихтера
2003 — в Бельгии легализованы однополые браки
2007 — поступила в продажу операционная система Windows Vistа
2020 — Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 (nCoV) чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение