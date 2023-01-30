30 января 2023 года: святого Антония - что сегодня нельзя делать?

Сегодня лучше не касаться острых предметов.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святого Антония. В народе этот праздник называют днем Антония-зимника или Антонины-половины, потому что считалось, что половина зимы уже позади.

Что нельзя делать 30 января:

готовить и употреблять в пищу бобовые — могут быть проблемы со здоровьем

выполнять тяжелую физическую работу

вышивать, шить, вязать

касаться острых предметов

Народные приметы и поверья:

теплая погода — к сильным морозам

оттепель — к ранней весне

если солнце появилось в полдень — весна скоро придет, а если весь день идет снег, ждите поздней весны

ночью облачно – к хорошему урожаю зерновых

луна с круглыми рогами – к ясной погоде

тихий и ясный день – к затяжным морозам

Родились сегодня:

1882 — Франклин Делано Рузвельт (ум. 1945), 32-й президент США (1933—1945)

1928 — Рут Браун (ум. 2006), певица и актриса, "королева-мать" американского блюза

1930 — Всеволод Нестайко (ум. 2014), украинский детский писатель

1930 — Джин Хэкмен, американский актер и писатель, обладатель двух "Оскаров", четырех "Золотых глобусов" и др. наград

День ангела празднуют:

Антоний, Антонина, Ахила, Виктор, Георгий, Иван, Мартирий, Павел, Феодосий

Также в этот день:

9 год до н. э. — освящение Алтаря Мира в Риме

1790 — в Англии впервые в мире была испробована на море спасательная шлюпка

1868 — в России опубликована книга Чарльза Дарвина об естественном отборе

1894 — Чарльз Кинг патентует изобретенный им отбойный молоток

1935 — американский сейсмолог Чарльз Рихтер предложил особую шкалу для измерения магнитуды землетрясений. Сегодня она известна как шкала Рихтера

2003 — в Бельгии легализованы однополые браки

2007 — поступила в продажу операционная система Windows Vistа

2020 — Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 (nCoV) чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение