30 січня 2023 року: святого Антонія – чого сьогодні не можна робити?

Сьогодні краще не торкатися гострих предметів.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Антонія. У народі це свято називають днем Антонія-зимника чи Антонини-половини, бо вважалося, що половина зими вже позаду.

Чого не можна робити 30 січня:

готувати і вживати бобові в їжу — можуть бути проблеми зі здоров'ям;

виконувати важку фізичну роботу;

вишивати, шити, в'язати;

торкатися гострих предметів.

Народні прикмети та повір'я:

тепла погода — до сильних морозів;

відлига — до ранньої весни;

якщо сонце з'явилося опівдні — весна незабаром прийде, а якщо весь день йде сніг, чекайте пізньої весни;

вночі хмарно – до хорошого врожаю зернових;

місяць з круглими рогами – до ясної погоди;

тихий та ясний день – до затяжних морозів.

Народилися сьогодні:

1882 — Франклін Делано Рузвельт (пом. 1945), 32-й президент США (1933-1945)

1928 — Рут Браун (пом. 2006), співачка й акторка, "королева-мати" американського блюзу

1930 — Всеволод Нестайко (пом. 2014), український дитячий письменник

1930 — Джин Хекмен, американський актор і письменник, володар двох "Оскарів", чотирьох "Золотих глобусів" тощо.

День ангела святкують:

Антоній, Антоніна, Ахіла, Віктор, Георгій, Іван, Мартирій, Павло, Феодосій

Також у цей день:

9 рік до н. е. — освячення Вівтаря Миру в Римі

1790 — в Англії вперше у світі була випробувана на морі рятувальна шлюпка

1868 — в Росії опублікована книга Чарльза Дарвіна про природний відбір

1894 — Чарльз Кінг патентує винайдений ним відбійний молоток

1935 — американський сейсмолог Чарльз Ріхтер запропонував особливу шкалу для вимірювання магнітуди землетрусів. Сьогодні вона відома як шкала Ріхтера

2003 — у Бельгії легалізовані одностатеві шлюби

2007 — надійшла у продаж операційна система Windows Vist

2020 — Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах COVID-19 (nCoV) надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення