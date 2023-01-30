30 січня 2023 року: святого Антонія – чого сьогодні не можна робити?
Сьогодні краще не торкатися гострих предметів.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Антонія. У народі це свято називають днем Антонія-зимника чи Антонини-половини, бо вважалося, що половина зими вже позаду.
Чого не можна робити 30 січня:
- готувати і вживати бобові в їжу — можуть бути проблеми зі здоров'ям;
- виконувати важку фізичну роботу;
- вишивати, шити, в'язати;
- торкатися гострих предметів.
Народні прикмети та повір'я:
- тепла погода — до сильних морозів;
- відлига — до ранньої весни;
- якщо сонце з'явилося опівдні — весна незабаром прийде, а якщо весь день йде сніг, чекайте пізньої весни;
- вночі хмарно – до хорошого врожаю зернових;
- місяць з круглими рогами – до ясної погоди;
- тихий та ясний день – до затяжних морозів.
Народилися сьогодні:
1882 — Франклін Делано Рузвельт (пом. 1945), 32-й президент США (1933-1945)
1928 — Рут Браун (пом. 2006), співачка й акторка, "королева-мати" американського блюзу
1930 — Всеволод Нестайко (пом. 2014), український дитячий письменник
1930 — Джин Хекмен, американський актор і письменник, володар двох "Оскарів", чотирьох "Золотих глобусів" тощо.
День ангела святкують:
Антоній, Антоніна, Ахіла, Віктор, Георгій, Іван, Мартирій, Павло, Феодосій
Також у цей день:
9 рік до н. е. — освячення Вівтаря Миру в Римі
1790 — в Англії вперше у світі була випробувана на морі рятувальна шлюпка
1868 — в Росії опублікована книга Чарльза Дарвіна про природний відбір
1894 — Чарльз Кінг патентує винайдений ним відбійний молоток
1935 — американський сейсмолог Чарльз Ріхтер запропонував особливу шкалу для вимірювання магнітуди землетрусів. Сьогодні вона відома як шкала Ріхтера
2003 — у Бельгії легалізовані одностатеві шлюби
2007 — надійшла у продаж операційна система Windows Vist
2020 — Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах COVID-19 (nCoV) надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення