Кэти Перри призналась, что сожалеет об отказе сотрудничать с Билли Айлиш

Когда-то у Кэти Перри был шанс, но она подумала, что это будет скучно.

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Кэти Перри рассказала об одной из самых больших ошибок, которые она совершила в своей карьере. Об этом пишет Billboard.

На днях 38-летняя певица отвечала на вопросы на мероприятии лос-анджелесской радиостанции KIIS-FM и призналась, что упустила возможность поработать с тогда еще молодой певицей Билли Айлиш, потому что думала, что ее песня "скучна".

Кэти Перри рассказала, что один друг однажды прислал ей электронное письмо в котором было написано: "Эй, посмотри на эту новую артистку. Я бы очень хотел, чтобы мы поработали с ней, потому что она работала со мной над Unsub Records".

"Это была песня под названием Ocean Eyes, и это была просто блондинка, и я подумала: "Эээ, скучно", — призналась Кэти Перри.

"Это была большая ошибка, огромная ошибка", — добавила певица. И пошутила: "Не позволяйте этому попасть в Интернет".

Это случилось еще в 2016 году. С тех пор Билли выиграла несколько премий "Грэмми", а также премию "Золотой глобус" и "Оскар" за свою песню "Не время умирать" для последнего фильма про Джеймса Бонда в котором играл Дэниел Крейг.

[ + – ] Билли Айлиш Фото: Getty Images

Но не исключено, что певицы еще посотрудничают в будущем. Теперь, когда оказалось, что первый шанс был упущен.

Напомним, в декабре прошлого года Билли Айлиш отпраздновала свое 21-летие. Теперь одна из самых популярных певиц современности может официально пользоваться всеми гражданскими правами: правом голосовать, правом службы в полиции и т. д. Также она может покупать алкоголь и владеть оружием.

Сейчас певица встречается с певцом Джесси Разерфордом. И пару критикуют из-за большой разницы в возрасте.