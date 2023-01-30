Кеті Перрі зізналася, що шкодує про відмову співпрацювати з Біллі Айліш

Колись у Кеті Перрі був шанс, але вона подумала, що це буде нудно.

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Кеті Перрі розповіла про одну з найбільших помилок, які вона зробила у своїй кар'єрі. Про це пише Billboard.

Днями 38-річна співачка відповідала на запитання на заході лос-анджелеської радіостанції KIIS-FM і зізналася, що проґавила можливість попрацювати з тоді ще молодою співачкою Біллі Айліш, бо думала, що її пісня "нудна".

Кеті Перрі розповіла, що один друг якось надіслав їй електронного листа, в якому було написано: "Гей, подивися на цю нову артистку. Я б дуже хотів, щоб ми попрацювали з нею, тому що вона працювала зі мною над Unsub Records".

"Це була пісня під назвою Ocean Eyes, і це була просто блондинка, і я подумала: "Еее, нудно", — зізналася Кеті Перрі.

"Це була велика помилка, величезна помилка, — додала співачка. І пожартувала: — Не дозволяйте цьому потрапити в інтернету".

Це сталося ще 2016 року. З того часу Біллі виграла кілька премій "Греммі", а також премію "Золотий глобус" і "Оскар" за свою пісню "Не час помирати" для останнього фільму про Джеймса Бонда, в якому грав Денієл Крейґ.

[ + – ] Біллі Айліш Фото: Getty Images

Але не виключено, що співачки ще співпрацюють у майбутньому. Тепер, коли виявилося, що перший шанс було втрачено.

Нагадаємо, у грудні минулого року Біллі Айліш відсвяткувала своє 21-річчя. Тепер одна з найпопулярніших співачок сучасності може офіційно користуватися всіма цивільними правами: правом голосувати, правом служби в поліції тощо. Також вона може купувати алкоголь і володіти зброєю.

Зараз співачка зустрічається зі співаком Джессі Разерфордом. Пару критикують через велику різницю у віці.