Княгиня Монако Шарлен и ее дети оказались в центре внимания на празднике

45-летняя княгиня с семьей посетили Церемонию Святого Посвящения в Соборе Нотр-Дам.

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Княгиня Монако Шарлен снова вышла в свет вместе с семьей. И привлекла к себе внимание. Вместе с супругом князем Альбером II и близнецами Жаком и Габриэллой она присутствовала на Церемонии Святого Посвящения в Соборе Нотр-Дам в Монако. Фото с праздника появились в официальных соцсетях княжеского дома.

Для важного события Шарлен выбрала лаконичный серый образ: водолазки, пиджака и замшевой юбки с сапогами в тон.

[ + – ] Княгиня Монако Шарлен снова вышла в свет вместе с семьей Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco [ + – ] Княгиня Монако Шарлен снова вышла в свет вместе с семьей Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Князь Альбер был в маске и держался поодаль от своего семейства, а принц Жак и принцесса Габриэлла явно наслаждались зрелищем: крестным ходом и выносом мощей.

Тремя днями ранее Шарлен с детьми приняли участие в празднествах к Дню Святой Девоты, покровительницы государства.

[ + – ] Шарлен с детьми сожгли символический парусник Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

В прошлом году княгиня церемонию пропустила.

Шарлен с детьми приняла участие в символичном сжигании парусника. По легенде, Святая Девота родилась на Корсике около 238 года и посвятила себя богу. Губернатор острова приказал бросить ее в тюрьму, побить камнями и четвертовать. Тело святой было приказано сжечь, но его тайно погрузили на корабль и отправили в Африку. Но начался шторм и голубка, вылетевшая изо рта святой, привела его в местность Ле Гомат, часть княжества Монако.

На месте, где была погребена святая, возвели часовню, а корабль, что нес ее тело, сожгли. С той поры сообщалось о многочисленных чудесах, связанных со святой. Она считается покровительницей княжества и семейства Гримальди.