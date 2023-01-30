Княгиня Монако Шарлін і її діти опинилися в центрі уваги на святі
45-річна княгиня із сім'єю відвідали Церемонію Святої Посвяти в Соборі Нотр-Дам.
Княгиня Монако Шарлен знову вийшла у світ разом із сім'єю та привернула до себе увагу. Разом із чоловіком князем Альбером II та близнюками Жаком і Габріеллою вона була присутня на Церемонії Святої Посвяти в Соборі Нотр-Дам у Монако. Фото зі свята з'явилися в офіційних соцмережах княжого дому.
Для важливої події Шарлен обрала лаконічний сірий образ: водолазку, піджак і замшеву спідницю з чоботями в тон.
Князь Альбер був у масці та тримався віддалік від свого сімейства, а принц Жак і принцеса Габріелла явно насолоджувалися видовищем: хресною ходою та виносом мощів.
Трьома днями раніше Шарлін із дітьми взяли участь у святкуваннях до Дня Святої Девото покровительки держави.
Минулого року княгиня церемонію пропустила.
Шарлен із дітьми взяла участь у символічному спалюванні вітрильника. За легендою, Свята Девото народилася на Корсиці близько 238 року та присвятила себе богу. Губернатор острова наказав кинути її до в'язниці, побити камінням і четвертувати. Тіло святої було наказано спалити, але його таємно завантажили на корабель і відправили до Африки. Але почався шторм, і голубка, що вилетіла з рота святої, привела його до території Ле Гомат, частини князівства Монако.
На місці, де було поховано святу, звели каплицю, а корабель, що ніс її тіло, спалили. З того часу повідомлялося про численні чудеса, пов'язані зі святою. Вона вважається покровителькою князівства та сімейства Грімальді.