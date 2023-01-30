Солист Maroon 5 Адам Левин и его жена Бехати Принслу в третий раз стали родителями, — СМИ
Пол ребенка пока неизвестен.
В семье известного певца и солиста группы Maroon 5 Адама Левина и его жены, модели Victoria's Secret Бехати Принслу, произошло пополнение. Об этом пишет People.
После громкого скандала об измене музыканта беременной супруге, поклонников звездной пары ждали радостные новости. Инсайдер сообщил изданию о том, что у 43-летний Левин и 34-летняя Принслу стали родителями в третий раз.
Сами счастливые родители пока никак не комментировали пополнение в своей семье. Поэтому пока пол ребенка не известен.
Напомним, Адам Левин знаменит своими многочисленными романами. Ранее он встречался с кантри-певицей Джессикой Симпсон, актрисой Кэмерон Диас, моделью Анной Вьялициной и теннисисткой Марией Шараповой. Причем про роман с последней Адам Левин рассказывал очень часто.
С Бехати Принслу он начал встречаться в 2012 году, поженились они на романтичной церемонии в 2014 году.
Также Фокус писал, что в сентябре прошлого года четыре женщины заявили, что солист Maroon 5 с ними флиртовал, несмотря на беременную возлюбленную. После заявлений Адам обратился к своим поклонникам и заявил, что берет ответственность за свои поступки. После громкого скандала музыканту удалось в конце концов помириться с женой.