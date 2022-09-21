Уже четыре женщины заявили, что солист Maroon 5 с ними флиртовал, несмотря на беременную подругу

Адам Левин с 2014 года женат на "ангеле" Victoria’s Secret Бехати Принслоу, которая ждет от него третьего ребенка

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Известный певец Адам Левин, солист группы Maroon 5 оказался в центре секс-скандала. Оказалось, что будущий отец троих детей, который говорил, что счастлив в браке, открыто флиртовал с другими женщинами и, возможно, изменял своей жене, модели Бехати Принслоу, которая сейчас ждет третьего ребенка от Адама. Об этом пишет USmagazine.

Учитель йоги Адама Левина Аланна Забель преподавала певцу йогу с 2007 по 2010 год. Она сообщила, что Адам писал ей, как мечтает провести с ней время, пока "она будет голой". Ее тогдашний бойфренд пришел в ярость, когда она спросила у певца, не ошибся ли он, тот не ответил, и ее парень сломал ей запястье.

[ + – ] Аланна Забель рассказала, что Адам флиртовал и с нею Фото: Соцсети

А когда она рассказала Левину о том, что произошло, то он даже не извинился и просто ее уволил. До этого он ей писал, что "у нее лучшая задница в городе".

Забель стала четвертой женщиной, которая сообщила о том, что солист Maroon 5 с ними флиртовал. В 2008 году Левин рассказывал журналу "Женское здоровье", что занялся йогой, потому что "на занятиях полно красивых женщин".

[ + – ] Марика и Элисон Роуз заявили, что Адам Левин с ними откровенно флиртовал Фото: Соцсети

Ранее артистка-комик Марика и девушка по имени Элисон Роуз опубликовали скриншоты своих интимных переписок в Instagram с Левином.

А начала эту историю модель из Лос-Анджелеса Самнер Стро, которая заявила, что у нее в прошлом году были тайные отношения с Адамом Левином.

Самнер призналась, что у нее были сексуальные отношения с Левиным, более того, он заставил ее поверить, что разводится, а потом написал через некоторое время, сообщив, что его жена Бехати Принслоу беременна, и он собирается назвать своего будущего ребенка Самнер в честь своей любовницы.

[ + – ] Самнер Стро заявила, что у нее был роман с Адамом Левиным Фото: Соцсети [ + – ] Самнер Стро заявила, что у нее был роман с Адамом Левиным Фото: Соцсети

История подтверждается скриншотами. Сама Самнер сказала, что решила поделиться историей, потому что один из ее знакомых грозился продать ее таблоидам.

"Мы встречались около года. После того, как я прервала общение, он вернулся в мою жизнь с таким сообщением: "Ок, серьезный вопрос. У меня будет еще один ребенок, и если это будет мальчик, я действительно хочу назвать его Самнер. Ты не против? Я серьезно", – рассказала Самнер.

Однако Левин уже сделал заявление, сообщив, что хоть и "перешел черту", обмениваясь "кокетливыми" сообщениями с другими женщинами, но жене не изменял.

"Я проявил недальновидность, беседуя с кем-либо, кроме своей жены, в любой фривольной манере. У меня не было романа, тем не менее, я перешел черту в прискорбный период моей жизни. В некоторых случаях это стало неуместным. Я предпринял активные шаги, чтобы исправить это с моей семьей. Моя жена и моя семья – это все, что меня волнует в этом мире. Быть настолько наивным и глупым, чтобы рисковать единственной вещью, которая действительно имеет для меня значение, была самая большая ошибка, которую я когда-либо мог совершить. Я никогда не сделаю этого снова. Я беру на себя всю ответственность. Мы пройдем через это. И мы пройдем через это вместе", — написал Левин.

Бехати пока заявлений не делала.

[ + – ] Адам Левин и Бехати Принслоу Фото: Instagram behatiprinsloo

Напомним, Адам Левин, солист Maroon 5, знаменит своими многочисленными романами. Ранее он встречался с кантри-певицей Джессикой Симпсон, актрисой Кэмерон Диас, моделью Анной Вьялициной и теннисисткой Марией Шараповой. Причем про роман с последней Адам Левин рассказывал очень часто.

"Во время секса она не издавала ни звука, вы не можете представить, как я был разочарован. Я, как все парни, думал, что она будет громко кричать. Но вместо этого Мария лежала, как дохлая лягушка. Она даже злилась, когда я начинал стонать, говоря, что я мешаю ей сконцентрироваться", — Адам был так расстроен, что даже потом принимал антидепрессанты, как сам рассказывал.

[ + – ] Адам Левин и Бехати Принслоу с детьми Фото: Instagram behatiprinsloo

С Бехати Принслу он начал встречаться в 2012 году, поженились они на романтичной церемонии в 2014 году. Сейчас пара ждет третьего ребенка.